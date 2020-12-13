Актеры владимирского драмтеатра посвятят спектакль медикам

. Фото: Валерия ПРОНИНА

Актеры академического театра драмы приступили к созданию новой постановки, премьера которой должна состояться 14 января. В ней задействованы 10 человек. Актеры расскажут реальные истории наших медиков: как нелегко им спасать больных коронавирусом и как радостно говорить родственникам, что пациент идет на поправку. В спектакле раскроют образ врача, совершающего спасительную миссию.

- Это интересный проект, и мы сейчас на стадии его сочинения. Надеемся, ничто не помешает нам его выпустить и удивить тем, что мы выскажемся дословно об этом годе. Спектакль будет называться #Лечитьлюбитьспасать или #Лечитьспасатьлюбить. Пока думаем, как лучше сделать. Возможно, любовь должна быть в конце. Любовь, которая объединит миссии – лечить и спасать с того света, - рассказал Владимир Кузнецов, режиссер.

Актеры рассказали, что в новом спектакле про медиков, сыграют 10 человек. Фото: Валерия ПРОНИНА

Новый спектакль состоится в Областном дворце культуры и искусства на улице Диктора Левитана. Напомним, что в связи с пожаром в театре драмы, который случился в июне этого года из-за нарушения техники безопасности, труппа театра вынуждена выступать на других площадках. Тогда работник заменял светильники, произошло замыкание. Пламя распространилось на 500 квадратных метров: пострадали зрительный зал, главная сцена, фойе.

Также в январе артисты покажут уже известный спектакль «Андрей Боголюбский». Он состоится 15 января также на сцене ОДКиИ. Роль великого князя сыграет народный артист России Николай Горохов, которому в декабре исполняется 70 лет. Таким образом, труппа и зрители отпразднуют юбилей актера.

А с 16 января вся труппа начинает репетировать масштабный спектакль «Кавказский меловой круг», за ним запланирован спектакль «Прибытие в Каракорум. Александр Невский». Эта пьеса написана специально для владимирского театра драматургом Михаилом Крупиным, он же поставит спектакль.

- Следующая постановка – «Поднятая целина». Будет огромная работа, потому что мы не слышали, чтобы этот роман актеры других театров переносили на сцену. По крайне мере, о «Тихом Доне» известно, а о «Поднятой целине» - нет, - отмечает Борис Гунин. – Далее к 75-летию нашего актера Владимира Лаптева поставим пьесу «Спасибо, Марго». Это полудетективная история, и Владимир Георгиевич там сыграет.

Пожар, случившийся в июне, распространился на главную сцену и зрительный зал. Актеры играют на других площадках.

В театре предполагают, что у них состоятся летние гастроли в Санкт-Петербурге со спектаклем «Искупление», во Владикавказе, в котором труппа так и не выступила из-за пандемии, и Новочеркасске. 2021 год завершат постановкой «12 месяцев» для детей.

Напомним, труппа выступает на нескольких площадках: малой сцене драмтеатра, ОДКиИ, театре кукол, и Арт-дворце.