Владимир будущего: меньше жителей, больше домов

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Александр Семенов, начальник управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг, на публичных слушаниях по обсуждению городского бюджета поделился прогнозами на развитие города. Что готовят нам ближайшие три года?

Спорт, зарплаты, детские сады

Число жителей областного центра, которое прирастало за счет мигрантов, будет понемногу снижаться: если в этом году во Владимире живет 359 тысяч человек, то в 2021 их будет уже 358,4, в 2022 – 358 тысяч, а в 2023 – 357, 9 тысяч человек. Будет меньше и работников: если в этом году среднесписочная численность работающего населения составляет 144,7 тысячи человек, то в 2023 году работающих останется всего 140,1 тысячи. И это прогноз не учитывает еще и последствия коронавируса, которые могут сильно изменить численность населения в областном центре.

Есть и хорошие новости: зарплата вырастет. Если в этом году средняя зарплата владимирца составила 36 905,1 рублей, в следующем ожидается, что она станет 39 119, в 2022 – 41 075, а в 2023 - 43 211 рублей. Также во Владимире будут больше строить: если в пандемийный год возвели 200 тысяч квадратных метров жилья, то в 2021-м планируют построить 210 тысяч, в 2022 – 215 тысяч, а в 2023 – 220 тысяч. Планируется, что жить горожане также станут просторнее. Если сейчас в среднем на владимирца приходится 27,3 квадратных метра, то в 2023 году эта цифра вырастет до 28,4 квадратных метров.

Опять же в администрации надеются, что владимирцы станут спортивнее. Отталкиваются в своих прогнозах от того, что в 2019 году систематически спортом занималось 45,6% горожан, в этом году уже 46,8 процента. А к 2024 году возлюбить физкультуру по мнению чиновников должны 55% горожан и 95% детей и молодежи.

Еще одна радость для родителей: к концу 2021 года все малыши от полутора до трех лет получат места в детских садах, а очереди в садике для детей старше трех лет уже нет. Новая школа в микрорайоне Коммунар примет учеников уже в следующем году, а в 2023-м должна появиться и школа в микрорайоне Сновицы-Веризино, где пока построили два детских сада.

Город-сказка

Вообще Владимир, по заявлениям городских властей, будет хорошеть на глазах: каждый год в порядок будут приводить минимум одно общественное пространство и двадцать дворов. Никуда мы не денемся от ремонта дорог – если сейчас нормативному состоянию соответствует лишь 55% из них, то к 2024 году в норму приведут уже 85%! Только в рамках нацпроекта в 2021 году отремонтируют более 173 тысяч квадратных метров дорог.

Продолжат и капитальный ремонт домов: в следующем году на очереди 74 дома, в 2022 – 59, в 2023 – 58. Правда, это меньше, чем сейчас: в 2020 году отремонтировали 101 дом.

Развиваться будут и присоединенные территории: в течение следующих трех лет планируется провести 11 с лишним километров газопровода в микрорайон Лунево-Сельцо, и сети водоснабжения, водоотведения и газопровод в микрорайон Юрьевец.

Традиционно основная доля владимирского производства – обрабатывающие производства. Но в городе активно развивается и химическая промышленность, которая, как прогнозируют чиновники, будет активно развиваться в следующие три года. Продолжит расти производство мясной и мясоперерабатывающей продукции. По оптимистичному прогнозу инвестиции тоже будут расти, за счет частных инвестиций обеспечен ввод лабораторного корпуса по проведению работ с особо опасными болезнями животных ФГБУ «ВНИИЗЖ», куда вложили миллиард рублей, и первый этап модернизации «Автоприбора» (вложили 2 миллиарда).