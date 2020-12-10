Во Владимире до нового года от коронавируса будут прививать только врачей и педагогов

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России началась масштабная прививочная кампания от коронавируса. Ну, как масштабная? В Москве она действительно идет полным ходом. Во Владимирской области пока же лишь идет подготовка к ней. Более того, до сих пор в регион не поступила партия российской вакцины «Спутник V».

- До конца года поступит 1100 доз из федерального центра, - сказала Елена Утемова, директор областного департамента здравоохранения. – Причем сначала придет партия в 300 доз. Пока массовой вакцинации не будет. До нового года точно. В первую очередь, сейчас мы будем прививать врачей и педагогов.

При этом в регионе уже созданы шесть опорных пунктов для проведения вакцинации. Они будут располагаться в Петушках, Александрове, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном и во Владимире. В областном центре прививка от коронавируса будет делаться в горбольнице №5. Там уже просто все готово для этого. Вакцина сначала будет поступать на аптечный склад областной администрации, откуда ее с соблюеднием всех условий транспортировки будут развозить в соответствующие пункты.

А что пока делать обычным людям, которые хотят привиться от коронавируса? Ну, во-первых, ждать. А во-вторых, можно привиться от гриппа, о чем очень настойчиво просят в «белом доме», так как они хотят довести статистику по вакцинации до необходимых 60 процентов.

- У нас сейчас региональная медицина испытывает множество проблем, - сказала Елена Утемова. – А впереди еще вирус гриппа. Беда в том, что изначально у гриппа и коронавируса схожие симптомы. А это означает сразу несколько последствий. Во-первых, сложнее будет проходить диагностика и тестирование. Во-вторых, не исключены варианты, когда два вируса одновременно будут давать осложнения. Поэтому я очень прошу владимирцев пойти сейчас и привиться от гриппа. У нас осталось две недели, по сути, до того момента, когда вирус придет в регион. То есть осталось не так много времени, чтобы иммунитет сложился. Все-таки нужно помнить об ответственности перед окружающими людьми.

Правда, чтобы привиться от гриппа, нужно идти в поликлиники по месту жительства. То есть туда, где и так народу выше крыши. Кто-то из них может быть с коронавирусом.В общем, не удивительно, что люди боятся идти прививаться. Может, если уж областным властям хочется улучшить статистику по вакцинации от гриппа (тем более что это действительно важно), стоит пойти навстречу и жителям региона и открыть вновь мобильные прививочные пункты около крупных торговых центров. Сейчас, когда многие будут закупаться перед новогодними праздниками в тех же «Глобусе» или «Ленте», есть шанс, что люди все-таки привьются.