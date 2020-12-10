Владимирская частная клиника, полгода не замечавшая в носу ребенка колесико, заплатит почти полмиллиона

. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Во Владимирской области поставлена точка в истории, которая началась еще в середине января 2018 года, когда родители Яромира, живущие в Судогодском районе, заметили, что у пятилетнего сынишки не проходит насморк и решили отвезти ребенка во Владимир, в частную клинику. Мама мальчика, Наталья Сюхина, рассказала «КП-Владимир», что у ребенка из левой ноздри, только одной, текли сопли с черными вкраплениями, еще и с запахом. Мальчик жаловался на боль в носу и родители решили действовать быстро.

- Я подумала, что пока буду ждать от нашего педиатра направления к лору, сколько времени пройдет, вот и обратилась в «Бебибум», - объясняла она.

Медики после нескольких осмотров и обследований, в том числе рентгена, поставили диагноз: аллергический ринит. Более полугода семья возила мальчика на прием к врачу, исправно выполняя все рекомендации медиков, несколько раз дошкольнику делали неприятную процедуру – «кукушку». Но легче ребенку если и становилось, то только на время: температура спадала, а потом снова поднималась, насморк усиливался, из носа появлялся неприятный запах. Через шесть с лишним месяцев лечения терпение у родителей кончилось, и они привезли сынишку на прием к специалисту Областной детской клинической больницы. На первом же приеме врач выяснил причину проблем: в носу у Яромира застряла мелкая деталь, предположительно – колесико от детского конструктора. Чтобы обнаружить инородное тело, врачу не потребовалось специальных обследований, достаточно было просто заглянуть малышу в нос. Видимо, ребенок, как и многие дошкольники, экспериментируя, затолкал маленькую запчасть в нос и забыл об этом. В больнице хранится целая коллекция необычных предметов, которые маленькие исследователи сумели затолкать в уши и ноздри. 7 августа 2018 года дошкольнику провели операцию, удалив инородное тело из носа, и ребенок поправился.

Родители потребовали у частной клиники компенсации за неправильное лечение: они хотели свозить ребенка на море, чтобы он окреп перед школой. Но те платить отказались, и мама с папой обратились в суд. Рассмотрение дела заняло полгода. Представители частной клиники свою вину не признали и на суде. Они предположили, что колесико попало в нос к ребенку уже после того, как он прошел несколько курсов лечения у них. Однако независимые эксперты заключили, что это не так: твердый предмет действительно торчал в носу у ребенка полгода.

Судогодский районный суд встал на сторону родителей ребенка, посчитав, что «неправильная постановка диагноза и неверная тактика лечения явилась дефектом оказания медицинской помощи, что подтверждено выводами назначенной судом комиссионной судебной медицинской экспертизы». По его решению клиника должна была заплатить возмещение материального ущерба в размере 3 346 рублей, штраф - 1673 рубля, судебные расходы 11 000 рублей, а также компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей и штраф за то, что не стали платить добровольно – еще 150 тысяч.

Казалось бы, вот он – конец истории. Но частная медклиника и тут не спешила платить и обжаловала решение – сначала в апелляционной, а затем и в кассационной инстанции. Но суды апелляционной и кассационной инстанций, отвергнув доводы, приведенные ответчиком, согласились с выводами Судогодского районного суда. Жалобы остались без удовлетворения, а решение – без изменения. Так что клинике все же придется заплатить за свою ошибку.