Владимирцы смогут увидеть самую маленькую деревянную ложку в мире!

самая маленькая ложка. Фотопредоставлено музеем ложки

Владимирский «Музей ложки» пополнился еще одним удивительным экспонатом. На витрине появилась ложка размером всего 2,2 миллиметра, сделанная из скорлупы грецкого ореха и помещенная в игольное ушко.

Побил рекорд

Сделал ложку «русский левша» Владимир Анискин, который несколько лет назад привозил свои миниатюрные работы в областной центр.

- Свои удивительные работы Владимир показал на выставке в нашем музее. И вдохновившись моей коллекцией ложек, он захотел сделать для нас что-то особенное, - рассказала Татьяна Пикунова. - Поэтому он отправил заявку в книгу рекордов Гиннесса, чтобы побить рекорд и создать самую маленькую деревянную ложку в мире. На тот момент это была ложка длиной всего 7 миллиметров.

Через некоторое время пришло письмо, в котором Владимиру разрешили «пойти на рекорд», соблюдая несколько обязательных условий. Мастер должен был создать ложку из цельного куска дерева, которая имеет реальный прототип. Им стала традиционная русская семеновская ложка, которая хранится в музее Татьяны Пикуновой.

- Самое интересное, что когда Владимир получил это письмо, рекорд уже был побит мастером из Индии, который сделал ложку длиной 4 миллиметра. Так что ничего больше не оставалось, как взять планку еще выше, - вспоминает Татьяна Пикунова.

Фото предоставлено музеем ложки

Мастер долго выбирал материал, но в итоге остановился на скорлупе грецкого ореха, после чего начал «вытачивать» самую маленькую ложку. С первого раза сделать ее не получилось, пришлось снова браться за дело. Вторая попытка увенчалась успехом! Самая маленькая деревянная ложка в мире имеет длину 2,2 миллиметра! Осталось дождаться заветного сертификата.

В ожидании нового музея

Новогодние ложки Фото: Виктория СУХОВА

Уникальная ложка украсит экспозицию... нового музея, который должен открыться в майские праздники. Коллекция ложек Татьяны Пикуновой стала настолько большой, что просто не умещается в одном здании.

- Сейчас в музее представлено около трех тысяч ложек, а в моей коллекции их больше 23 тысяч! И мне очень обидно, что я не могу показать владимирцам ложки со сказочными персонажами или ложки, связанные с эпохой Александра Пушкина. Их я вожу на выставки в другие города, - объяснила Татьяна Пикунова.

В новом музее, который расположится в здании на улице Ильича, будут не только и не столько ложки. Там можно будет увидеть коллекцию советских открыток, картины, коллекцию фарфора, кукол, так или иначе связанных с этим столовым прибором.

- В новом пространстве через ложку мы будем рассказывать о литературе, культуре, истории, традициях, в том числе о ремеслах и ремесленниках,- приоткрыла завесу тайны Татьяна Пикунова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дед Мороз на мотоцикле и с ложкой вместо посоха

Если вы хотите окунуться в новогоднюю атмосферу и создать праздничное настроение, то это тоже можно сделать в «Музее ложки». Там представлено огромное количество ложек — из серебра, олова, эмалированная, с новогодними персонажами и библейскими мотивами. Есть даже ложка московского Деда Мороза, резиденция которого находится в Кузьминках.

Санта Клаус на Харлее Фото: Виктория СУХОВА

Интересную коллекцию выпустила фирма «Харлей Дэвидсон», которая создала две серии ложек - «Моторы» и «Рождество». На этих ложках Санта Клаус едет на «Харлее».

Есть в музее и фигура Деда Мороза, которой больше 80 лет! Посох его со временем потерялся, поэтому ему вручили большую ложку!

О ложках, собранных в музее, можно написать много. Но лучше один раз сходить и увидеть их своими глазами. Адрес: улица Октябрьская, 4 (ежедневно, с 11 до 18).