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Общество

Инфекционный корпус Кольчугинской ЦРБ без федеральных средств не отремонтировать

Губернатор Владимир Сипягин сказал, что на работы нужно 44 миллиона рублей
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Вот так сейчас выглядит здание инфекционного госпиталя

Вот так сейчас выглядит здание инфекционного госпиталя

Тема с инфекционным корпусом Кольчугинской Центральной районной больницы поднималась уже неоднократно. Вновь о ней вспомнили 30 ноября на внеочередном заседании Заксобрания, где депутаты направили запрос на имя губернатора с просьбой изыскать в бюджете средства на реконструкцию. С 2019 года больница закрыта, а пациентов, в том числе тяжелых, отправляют лечиться в соседние районы.

«Можем потерять профессиональные кадры»

Ремонт кольчугинской инфекционке необходим, так как зданию уже почти сто лет. На двери пришлось повесить замок, а больные – среди них более 200 ВИЧ-инфицированных, 300 с лишним пациентов с хроническим гепатитом – вынуждены обращаться за помощью к соседям, в Александровский и Юрьев-Польский районы.

- Мы много говорим о необходимости сохранения квалифицированных кадров, о привлечении специалистов. Там все есть: полностью сохранен и готов хоть завтра приступить к работе коллектив опытных, умеющих работать с инфекционными больными медсестер. В ЦРБ работает врач-инфекционист, с 2020 года приступил к работе молодой специалист - эпидемиолог. Если тянуть с ремонтом дальше, то люди либо переквалифицируются и перейдут в другие отделения, либо вовсе уедут. А мы опять будем тратить большие средства на подготовку и привлечение необходимых специалистов, - заявил председатель комитета ЗС по социальной политике и здравоохранению Сергей Бирюков.

Кстати, это, по словам депутатов, уже второй запрос. Первый был еще летом, в июле в официальном ответе от «белого дома» говорилось, что разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы, стоимость проведения ремонтных работ составляет 44,31 млн. рублей, и администрацией Владимирской области изыскивается возможность выделения средств областного бюджета. Но после этого тема инфекционки больше не всплывала.

На этой неделе ответит Минздрав

инфекционный госпиталь. Фото со страницы Владимира Сипягина в ВК

инфекционный госпиталь. Фото со страницы Владимира Сипягина в ВК

Уже на следующий день Владимир Сипягин на личных страницах в социальных сетях написал ответ депутатам, где сказал, что ремонт госпиталя они уже запланировали, однако есть нюансы.

«Надо понимать, что расходы предстоят немалые, более 44 миллионов рублей. В условиях эпидемии департамент здравоохранения вынужден был в первую очередь сосредоточиться на учреждениях, которые можно максимально быстро подготовить для лечения пациентов с COVID -19. Кольчугинский же объект требует времени. В ноябре главврач больницы обратилась в депздрав с просьбой ускорить ремонт, провести его в 2021 году. И я её поддержал, поручив департаменту задействовать механизмы федеральной поддержки. Без неё здесь никак. Инфекционное отделение в Кольчугино уже в ноябре было включено в формирующуюся программу «Модернизация инфекционной службы». На этой неделе мы направляем наши предложения в Минздрав. Уверен, если на федеральном уровне есть такая возможность, средства в 2021 году выделят. Ответ от министерства рассчитываем получить в середине декабря», - написал он.

Кстати, в комментариях к новости многие кольчугинцы высказались на тему, что здание инфекционного госпиталя в нынешнем его состоянии проще снести и заново построить, нежели отремонтировать.

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