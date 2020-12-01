«МамаФест» во Владимире: йога, массаж, поделки и не только

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия вносит в культурную и развлекательную жизнь владимирцев коррективы. Несмотря на то, что многие мероприятия сейчас под запретом, попасть на традиционный «Мамафест» удастся. Причем всем желающим!

- В этом году фестиваль отличается от предыдущих. Впервые участникам не нужно мучительно выбирать: посетить круглый стол по гуманной педагогике или сходить на семинар нутрициолога (специалист по питанию). Наши гости успеют все, потому что фестиваль будет идти в течение двух недель в самом комфортном режиме. Кроме того, подразумевается два формата: лично и онлайн, - рассказали организаторы.

1 декабря объявили добрым вторником. В 11 часов в семейном центре «Мамина радость» откроется «Добромаркет». Это прекрасная возможность избавиться от лишних вещей перед Новым годом, отдать их тем, кому они пригодятся и найти для себя что-то полезное совершенно бесплатно. Можно приносить детскую и взрослую одежду и обувь на любой возраст, книги, игрушки, аксессуары, посуду, предметы быта — главное, чтобы все было целое и чистое. К слову, отдельно можно принести и изношенную одежду из хлопка и синтетики — ее отправят на переработку. Посетителей будут ждать до 16 часов по адресу: ул. Михайловская, 24 (второй этаж).

. Фото: Полина Немчинова

Что касается занятий в этот день, то в 9 часов пройдет семинар «Дыхание в родах», который точно стоит посетить тем, кто в ближайшем будущем собирается в роддом.

2 декабря в 10 часов пройдет занятие «Кроха: обучение детскому массажу». Специалист расскажет и покажет родителям, как самостоятельно проводить гимнастику с ребенком, чтобы не навредить ему. А в 11 часов владимирцев ждут на семинар рефлексотерапевта, где расскажут о работе с рефлексами ребенка.

3 декабря в 10 часов новоиспеченных мам приглашают на послеродовую гимнастику и йогу. С 10.30 до 12.30 пройдет семинар Юлии Дугиной «Современная натуропатия».

4 декабря в 9 утра приглашают уже на йогу для беременных женщин. В 11 часов откроется творческая мастерская по изготовлению новогодней игрушки. С 16 до 19 часов пройдет семейный праздник «В ожидании Рождества».

5 декабря в 10 часов жительницы областного центра смогут расслабиться на глубокой телесной релаксации с танцевальными практиками.

6 декабря в 11 часов пройдет прямой эфир с профессиональным психологом Светланой Рыбаковой на тему: Интеллектуальное развитие и гаджеты».