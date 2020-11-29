Владимирские мамы становятся старше и рожают реже

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в области насчитали 695 тысяч мам. Большинство из них - 37,1% - решились на двух малышей, 34,4% родили по одному чаду, а стать многодетными рискнули 7%. Как отмечают специалисты, во Владимирской области каждый год все меньше женщин становятся мамами. В прошлом году впервые стали мамами 3985 женщин, а семь лет назад их было в 2 раза больше – 8183.

Причем меньше становится и мам с несколькими детьми. В 2019 году второго ребенка родили 4544 женщины, в 2012 году – их было 6394. А вот третьего малыша в минувшем году родили 1745 женщин, это на 373 больше, чем семь лет назад.

Кроме того, мамы во Владимирской области становятся старше. Если средний возраст мам в 2012 году был равен 27,8 года, в 2016 и 2017 годах – 28,3 года, то в 2018 и 2019 – уже 28,6 года. Как отмечают во Владимирстате, с рождением ребенка сейчас не торопятся. В прошлом году только 1816 женщин от 18-25 лет решились стать мамами, а в 2012 году их было в два с лишним разом больше - 4862. Второго ребенка в 2019 году родила 641 мама, возраст которой не старше 25 лет, - на 36% меньше по сравнению с 2012 годом (996). Впрочем, есть в области и совсем юные мамы, еще не достигшие совершеннолетия. В прошлом году в регионе таких насчитывалось 93, из них две - младше 15 лет. Но мам 40-46 лет все же больше: в прошлом году у них насчитали 342 ребенка, причем у 38 были первенцы.

Кстати, как отмечают во Владимирстате, на количество детей влияет уровень образования мамы. Больше всего рожают женщины с общим начальным образованием - 1998 детей на 1000 мам, меньше всего – женщины с высшим образование: 1194 ребенка. Сельчанки рожают чаще горожанок: 1696 и 1327 детей соответственно. Но в разных районах ситуация с появлением малышей варьируется. Охотнее всего женщины становятся мамами в нескольких районах: Меленковском – 1829, Гусь-Хрустальном – 1781, Селивановском – 1699; а меньше всего материнский инстинкт выражен во Владимире –1199, Муроме – 1315 и Коврове – 1317.