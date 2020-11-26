Власти Владимирской области заявляют, что начали делать тесты на определение коронавируса в течение 48 часов

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодняшний день в регионе развернуто 1559 коек для больных коронавирусом, в больницах находится 1306 человек. Из них 85 лежат в реанимациях, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 29.

За прошедшую неделю не было открыто ни одной дополнительной койки. А если они появятся, то неизвестно, кто будет там работать. Призыв департамента здравоохранения так и не получил серьезного отклика среди медиков.

Бесплатные лекарства дадут не всем

Главным событием недели стало появление бесплатных лекарств в больницах региона. Их должны выдавать тем, кто лечится от коронавируса дома.

- Мы закупили 18,5 тысяч упаковок препаратов тринадцати наименований. Это и противовирусные, и антибактериальные, и жаропонижающие средства, антикоагулянты, - рассказала Елена Утемова, глава облздрава. - Работа по закупке лекарств будет продолжена, хотя мы, как и другие регионы, испытываем некоторые трудности. Рынок имеет огромный спрос, и его не всегда своевременно удовлетворяют производители лекарств.

Получить лекарства пациенты могут либо, придя на прием к врачу, либо при вызове доктора на дом. Однако в социальных сетях жители говорят о том, что в первой и пятой больницах о бесплатных препаратах не слышали и отправляют пациентов со списком в аптеку.

В департаменте здравоохранения этого не подтверждают, но подчеркивают, что всем подряд лекарства выдавать не будут.

- Бесплатные препараты положены тем пациентам, у кого уже подтвержден коронавирус, либо тем, у кого высокая вероятность заражения этой болезнью. Точно знаю, что 50 пациентов получили лекарства, придя в лечебный блок первой городской поликлиники, - подчеркнула Утемова.

Объемы тестирования выросли в три раза

Тестов в регионе делается все больше. Начинали со 100 на 100 тысяч населения, сейчас же показатель достиг 310. По уверениям областных властей вновь появившихся пациентов стараются тестировать в течение положенных 48 часов (с момента доставки пробы в лабораторию). Хотя для обычных жителей — это из области фантастики. Наши читатели рассказывают истории про то, как они ждут результатов теста по три недели! И не всегда дожидаются!!! После чего им приходится идти в частные клиники.

- В большинстве медицинских учреждений мне подтвердили, что анализ производится в течение 48 часов. Безусловно, есть определенные отклонения. Они возникают чаще всего в тех случаях, когда доставка происходит в выходные дни. На следующей неделе мы выйдем в плановый режим, когда с момента поступления пробы до получения результата пройдет 48 часов, - заверяет глава облздрава.

Ну, а дальше остается только оперативно информировать пациентов о результатах исследования. К слову, чиновники от облздрава уверяют, что совсем скоро объемы тестирования вырастут снова. К 30 ноября должны поставить оборудование в Ковров, Гусь-Хрустальный и противотуберкулезный диспансер, где также можно будет выполнять исследования.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иммунологические комиссии отберут «желающих» привиться от коронавируса

В ближайшее время в область должно поступить 1100 доз вакцины от коронавируса «Спутник V», которая должна храниться в специальных морозильниках. Делать прививки будут не во всех больницах, а только в шести учреждениях региона: в Петушках, Александрове, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном и Владимире (городская больница №5).

- Там будут организованы иммунологические комиссии, которые будут отбирать пациентов для проведения вакцинации, отслеживать их состояние в течение трех недель после введения первой дозы. И если все пройдет нормально, то пациентам введут вторую дозу и будут наблюдать их еще три недели. После чего будет контролироваться появление защитных антител, - рассказала Елена Утемова.

К слову, у 42 медиков, которым уже сделали прививку от коронавируса, антитела в крови появились.

Массовое поступление вакцины ждут в первые зимние месяцы.