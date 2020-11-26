Задержанного во Владимирской области исламиста, готовившего взрывы в Москве, задержали на два месяца

Оперативная съемка ФСБ РФ.

Октябрьский районный суд города Владимира арестовал на два месяца участника межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», готовившего взрывы в Москве, сообщает ФСБ России.

Исламист был пойман во время спецоперации, которую проводили представители ФСБ 24 ноября в селе Черкутино Собинского района. Местные жители потом делились в социальных сетях сообщениями о том, что в их селе такого отродясь не было. Спецоперация на них произвела впечатление, так как затронула несколько домов. Силовики в бронежилетах, с автоматами выводили людей на улицу, чтобы обезопасить их от возможных дальнейших последствий. Местные рассказывали, что с ними представители ФСБ были вежливы и аккуратны, а спецоперация прошла без риска для людей.

Дом, в котором проводилась спецоперация.

Когда всех эвакуировали, представители ФСБ ворвались в квартиру, где по их данным находились представители ячейки. Там и был задержан исламист, являющийся гражданином одной из стран Центральной Азии. Во время рейда представители ФСБ нашли "самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы".

Во время избрания меры пресечения появилась информация, что арестованный еще с начала ноября занимался вербовкой потенциальных террористов. Черкутинская ячейка планировала позднее провести ряд терактов на территории Москвы или Подмосковья. Самодельное взрывное устройство, по версии следствия, также собрал арестованный.

Начало операции по захвату исламиста. Оперативная съемка ФСБ РФ.

По слухам, представитель исламисткой организации, запрещенной в России, до ареста работал в одном из местных кафе.