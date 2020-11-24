В селе Черкутино Владимирской области накрыли банду экстремистов

Фото из соцсетей.

Собственно говоря, изначально информация о спецоперации силовых структур по поимке экстремистов в селе Черкутино Собинского района появилась на федеральных телеграм-каналах. Издание «Подъем» написало, что «на время задержания предполагаемых террористов их (жителей — Ред.) эвакуировали из домов. Преступников поймали в квартире в одной из многоэтажек. Сейчас оперативники прочесывают подвалы, сараи и дома в Черкутино».

При этом ни одна из силовых структур информацию о поимке экстремистов пока не подтвердила. Но и не стала опровергать. Все подчеркивают лишь, что проводится операция силами ФСБ. Местные жители тоже говорят, что в селе что-то происходит, но подробностей не рассказывают. "Не считаю себя уполномоченной что-либо комментировать", - заявила одна из жительниц села. Вообще черкутинцы говорят, что в их селе такого отродясь не было. Спецоперация на них произвела впечатление, так как затронула несколько домов. Естественно, сейчас это обсуждают чуть ли не все местные жители. Говорят, что с ними силовики были вежливы и аккуратны, а спецоперация прошла без риска для людей.

Фото с сайта администрации села Черкутино.

По последним сведениям на месте работают представители федерального ФСБ. Это может объяснить, почему местные не комментируют события. Так же очевидцы говорят, что после поимки экстремистов, из дома выносили различные коробки. Что в них было, пока не известно. Кстати, по слухам, задержанные (все или некоторые, пока непонятно) до поимки работали в местном кафе.