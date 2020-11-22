Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 22 ноября 2020: в поликлиниках появится лист ожидания к врачам

. Фото: Олег ЗОЛОТО

И вновь рекорд — на этот раз на 11 часов утра 22 ноября на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 130 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам:

- 25 сл. в г. Владимире,

- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 15 сл. в Муромском,

- 9 сл. в Вязниковском,

- 8 сл. в Ковровском,

- по 7 сл. в Суздальском и Александровском районах,

- по 6 сл. в Юрьев-Польском, Гороховецком и Собинском районах,

- по 5 сл. в Петушинском, Кольчугинском и Селивановском районах,

- 4 сл. в Меленковском,

- по 3 сл. в г. Радужный и Камешковском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 12 183 случая заболевания (2185 сл. в г. Владимире, 1726 сл. в Гусь-Хрустальном, 1412 сл. о. Муром, 999 сл. в Ковровском, 900 сл. в Александровском, 608 сл. в Вязниковском, 482 сл. в Собинском, 523 сл. в Юрьев-Польском, 942 сл. в Петушинском, 428 сл. в Кольчугинском, 347 сл. в Суздальском, 309 сл. в Меленковском, 295 сл. в Гороховецком, 277 сл. в Селивановском, 220 сл. в Камешковском, 208 сл. в Судогодском, 177 сл. в Киржачском, 145 сл. в г. Радужном).

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Кстати, количество выздоровевших за последние сутки уменьшилось — 141 против 178 21 ноября. И уже четыре дня подряд в области есть умершие от Covid-19. За последние сутки умерли три человека.

Как сообщают в областной администрации, по состоянию на 21 ноября в медицинских организациях региона действует 1559 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 79 процентов из них занято (1231), свободны – 328 коек.

И еще одна интересная новость. Как рассказала глава областного департамента здравоохранения Елена Утемова, в Медицинском информационно-аналитическом центре работает кол-центр, который призван помочь пациентам записаться к врачам. Но если раньше оператор, не видя свободных окошек, отказывал звонившему, то теперь владимирцев будут записывать в лист ожидания и позднее сообщать, когда их ждут в поликлиниках. А вот приходить к врачам без предварительной записи не стоит, исключение – только если вам внезапно стало плохо. Также в облздраве планируют устроить по субботам в поликлиниках профдень, когда все желающие смогут получить справки, выписки и заключения.

- В субботу наплыв пациентов в поликлиниках минимален и возможность перекрестных контактов сводится к нулю, - отметила Елена Утемова.

Напомним, по вопросам записи к специалисту можно обратиться на горячую линию по телефону: 8 (800) 200 - 36-33, для владимирцев работает номер: 8 (4922) 77-77-33.