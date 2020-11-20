«Едем домой, ребенок с нами»: отец пропавшего два месяца назад во Владимирской области первоклассника рассказал, где нашли сына

Остановка в селе Горки, где пропал мальчик Фото: Валерия ПРОНИНА

19 ноября пропавшего школьника из Камешковского района нашли живым. Информацию «Комсомолке» подтвердил сам отец мальчика Александр и уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

Первоклассника, который 28 сентября не вернулся из школы домой, в село Горки Камешковского района, нашли представители федеральных спецслужб. Это сказал отец мальчика. Ребенок находился в 20 километрах от Горок. Первоклассник уже прошел медицинский осмотр в местной больнице, его состояние нормальное.

- Нашли его в деревне Макариха. Сейчас едем домой, ребенок с нами. Благодарим профессионалов, наш сын жив, - рассказал Александр.

В поисках мальчика принимали участие сотрудники полиции, военнослужащие и волонтеры, однако результатов достичь не удалось.

- Некоторое время назад к сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме и нашли мальчика.