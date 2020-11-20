Жительница Владимира добилась через суд перерасчета платы за вывоз мусора

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Жительница Владимира Светлана Стрельцова через суд добилась прецедента в отношении с мусорным оператором — компанией «Биотехнологии». С помощью областной организации «ЖКХ-Контроль» она сумела доказать, что ей выставляют слишком большие счета за вывод твердых коммунальных отходов (или ТКО).

В эфире радио «Комсомольская правда-Владимир» (104,3 FM) председатель «ЖКХ-Контроль» Альберт Русанен рассказал, как удалось этого добиться.

- Мы вместе со Светланой Дмитриевной, которая живет в доме №37 по улице Луначарского, судились с региональным оператором во второй зоне, так как компания «Биотехнологии» заложила в тариф услуги, которые по факту нам, жителям Владимира, не предоставляются, - сказал Альберт Анатольевич. - Дело в том, что с 1 января по 21 апреля не оказывалась услуга по сортировке мусора. Ее еще иногда называют обработкой твердых коммунальных отходов. Так вот мусор не обрабатывался, а сразу вывозился на полигон. Светлана Стрельцова посчитала, что раз мусор не обрабатывался, то она не должна платить за эту услугу и попросила компанию «Биотехнологии» сделать ей перерасчет. Вот только регоператор отказался. Тогда жительница Владимира обратилась в суд.

Судебные тяжбы проходили не совсем легко. В первой инстанции (а это Октябрьский районный суд) посчитали, что перерасчет женщине не положен. Тогда Светлана Стрельцова обратилась в вышестоящую инстанцию — областной суд.

- К нашей радости, Владимирский областной суд встал на сторону жительницы и согласился с ее требованиями, постановив сделать перерасчет, - отметил Альберт Русанен. - Радость здесь состоит не только в том, что восторжествовала справедливость, но еще и в том, что теперь каждый житель Владимира может обратиться с тем же требованием.

В эфире радио «Комсомольская правда-Владимир» представитель организации «ЖКХ-Контроль» заверил, что они готовы в дальнейшем помогать владимирцам добиваться перерасчет и сопровождать их дела в суде. Впрочем, Альберт Русанен признал, что суммы перерасчет не очень большие. И речь идет о 30-40 рублях с человека. Впрочем, если взять общее население Владимира, то выйдет более 10 миллионов рублей. Так что все относительно.