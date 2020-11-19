В Гороховце сгорел памятник регионального значения - дом Поляковых XIX века

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Фото пресс-службы МЧС России по Владимирской области.

Еще один удар по региональной культуре в этом году — 16 ноября в Гороховце произошел пожар в доме Поляковых, который является объектом культурного наследия регионального значения. Здание загорелось ночью. Внутри охраны и смотрителей не было, сотрудникам МЧС о происшествии сообщили соседи. Когда пожарные приехали на место, огонь охватил всю деревянную постройку — площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Стоявшие рядом жилые дома удалось отстоять, но сам памятник нет. На ликвидацию пожара выезжали 18 человек и 5 машин.

- Дознаватели рассматривают две причины пожара - это неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. Из-за позднего обнаружения и сообщения в МЧС дом сгорел полностью, - отметила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Несмотря на ограждение, в дом пробирались люди.

Известно, что здание было построено в 1857 году зажиточным крестьянином Александром Поляковым. После революции в нем размещались жилые квартиры и общественные учреждения. В 1953 году после возведения пристройки с южной стороны здесь сделали школу. В 2016 году дом передали в управление Гороховецкого историко — архитектурного музея, а в 2017-м представители администрации области хотели его отреставрировать. Но никакие работы не проводились — объект культурного наследия купили частные лица. В отделе архитектуры и строительства администрации Гороховецкого района рассказали, что здание не эксплуатировалось. Муниципальные власти следили лишь за тем, чтобы дом был огорожен от посторонних людей.

- Окна были забиты, помещение пустовало - там не размещался музей. В марте 2019 года 1/6 долю передали в муниципальную собственность. Сейчас решаем с собственниками вопрос, как быть дальше, - отметили в отделе архитектуры.

Жители Гороховца пишут в социальных сетях, что наблюдения за памятником не было: несмотря на забор, туда забирались молодежь и люди без определенного места жительства. Дом, по словам гороховчан, был никому не нужен. Возможно, такое отношение со стороны частников и привело к происшествию.

В какой-то момент памятник занавесили, чтобы скрыть его не самый благоприятный вид. Фото с сайта Гороховецкого историко-архитектурного музея.

Напомним, что это третий крупный пожар в учреждениях культуры, произошедший в 2020 году. 29 июня загорелся Владимирский академический театр драмы, а 30 июня - Дом культуры в Гусь-Хрустальном.