Студенты Владимирского госуниверситета до 1 февраля будут учиться дистанционно

Обучение будет проходить по видеосвязи. Фото: Валерия ПРОНИНА

С 20 ноября опорный университет Владимирской области переходит на дистанционный формат обучения. Ректор вуза Анзор Саралидзе уже подписал приказ на основании документов Министерства образования РФ и рекомендаций губернатора Владимирской области. Студенты всех уровней образования — высшего, среднего профессионального и дополнительного — будут учиться в онлайн-режиме до 1 февраля следующего года.

- Переход на дистанционное обучение – это временная, но крайне необходимая сегодня мера. Мы принимаем ее для защиты вашего здоровья и ваших близких. Я, как ректор ВлГУ, и большая команда профессионалов – проректоров, директоров, преподавателей – сделаем все возможное для того, чтобы вы освоили образовательную программу в полном объеме. Качество обучения не должно пострадать, мы будем внимательно следить за этим, - цитирует пресс-служба университета ректора Анзора Саралидзе.

Министерство образования рекомендовало перевести образовательные организации на дистант 11 ноября по согласованию с региональным Роспотребнадзором. В этот же день руководство ВлГУ направило письмо в надзорное ведомство, но там ответили, что обучение можно организовывать в смешанном формате — одни лекции слушать очно, другие — по видеосвязи. Решение по переводу групп на дистанционое обучение возложили на директоров институтов ВлГУ. Но 18 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе вуз полностью перешел на удаленку. Все научные и культурно-массовые мероприятия также перенесли в онлайн-формат. Ограничительные меры распространяются и для Муромского института (филиала) ВлГУ.

Студентам, проживающим в общежитии, рекомендуют выехать домой. Их освободят от платы за комнату и коммунальные услуги. Тем, кто не сможет уехать и останется в общежитии, организуют дополнительные рабочие места для дистанционного обучения.

КОНКРЕТНО

Для нуждающихся студентов предусмотрены меры дополнительной материальной поддержки. Если нужна помощь — звоните по телефону: 8-4922-47-97-65 (отдел по воспитательной и социальной работе) и 8-4922-47-98-44 (профсоюзная организация). Для обучающихся, преподавателей и сотрудников работает бесплатная и анонимная служба психологической поддержки. Индивидуальные консультации психолога можно получить по телефону: 8(4922)47-77-10 с понедельника по пятницу с 17 до 19 часов и электронной почте: spp@vlsu.ru. Также будет действовать помощь в рамках социального проекта «Мы вместе – шефство над иностранными студентами ВлГУ». За каждым иностранцем закрепляется шеф-куратор из числа сотрудников университета. Задача куратора – связаться со своими подшефными и узнать, как они себя чувствуют и какая помощь, в том числе продуктовая, им необходима.