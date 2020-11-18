Губернатор Владимир Сипягин лечится от коронавируса в частной клинике Москвы

Фото с личной страницы губернатора в ВК.

17 ноября губернатора Владимирской области госпитализировали из-за коронавируса. Несколько дней он лечился дома, но его состояние начало ухудшаться, поэтому врачи приняли решение положить Владимира Сипягина в больницу. Однако, в какую именно, пресс-служба некоторое время не уточняла, что стало поводом для спекуляций в Интернете.

Собственно говоря, именно слухи, по всей видимости, и привели к тому, что ближе к ночи 17 ноября губернатор сам решил рассказать о том, где он лечится, на личных страничках в своих социальных сетях.

«Сегодня днем меня госпитализировали. В течение нескольких дней я лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире. К сожалению, началось осложнение, и лечащий врач настоял на помещении меня в стационар. Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь», - написал Владимир Сипягин.

Напомним, 12 ноября у главы региона поднялась температура, он остался дома и вызвал врача. У него взяли тест на коронавирус, который оказался положительным. Обязанности главы региона временно исполняет вице-губернатор Александр Ремига.

К слову, до сих пор с больничного не вышел другой заместитель Сипягина — Сергей Шевченко. У него также диагностировали коронавирус. Он работает удаленно.