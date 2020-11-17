Губернатора Владимира Сипягина госпитализировали из-за коронавируса

Фото предоставлено Администрацией Владимирской области.

Губернатор Владимирской области попал в больницу из-за коронавируса. Сначала он лечился дома, но, видимо, его состояние стало ухудшаться, и врачи решили не рисковать и госпитализировать его. Это подтвердили в пресс-службе областной администрации. Однако место, куда положили главу региона, называть не стали.

- Губернатор утром находился во Владимирской области на амбулаторном лечении по месту жительства. Информация о том, что на тот момент он был доставлен средствами санавиации в Москву, не соответствовала действительности. Позже после консультации с врачами было принято решение о госпитализации Владимира Владимировича. Более подробная информация не подлежит распространению. Подчеркну, что глава региона остается на связи с коллегами и важнейшие рабочие вопросы продолжает держать под личным контролем, - рассказала пресс-секретарь Ольга Петрова.

Напомним, 12 ноября у Владимира Сипягина поднялась температура, он остался дома и вызвал врача. У него взяли тест на коронавирус, который оказался положительным. Обязанности главы региона временно исполняет вице-губернатор Александр Ремига.

К слову, до сих пор с больничного не вышел другой заместитель Сипягина — Сергей Шевченко. У него также диагностировали коронавирус. Он работает удаленно.