Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заболел коронавирусом

Губернатор Владимир Сипягин Фото: Полина Немчинова

У губернатора Владимира Сипягина подтвердился коронавирус, о чем он сам сообщил на личных страницах в соцсетях 13 ноября. Ему пришел положительный анализ, сданный накануне. Тогда у губернатора поднялась температура, поэтому он решил остаться дома. Как рассказал глава региона, ему пришлось вызвать домой врача из-за поднявшейся температуры.

«Симптомы, которые могут быть в том числе и при COVID-19, – однозначный повод проявить сознательность и остаться в самоизоляции в ожидании результатов проведенного исследования», - написал он.

Сейчас губернатор работает из дома. Как он подчеркивает, связь с коллегами у него есть. Кстати, Владимир Сипягин уже дважды уходил на самоизоляцию с подозрением на коронавирус: после того, как в Крыму пообщался с заболевшим COVID-19 главой Ханты-Манскийского Автономного Округа и после контакта с подхватившим вирус своим заместителем. Но оба раза его тест оказывался отрицательным.

Коронавирусом сейчас болеет и вице-губернатор по социальной политике Сергей Шевченко: ПЦР-тест подтвердил наличие у него инфекции. Где именно мог заразиться вице-губернатор, неизвестно, в последние несколько недель он появлялся на официальных мероприятиях исключительно в маске. Он на карантине с 5 ноября, чувствует себя удовлетворительно, лечится дома и тоже работает удаленно, подписывая документы электронной подписью. Социальный блок, который он курирует, работает в штатном режиме.

Выполнять обязанности главы региона пока будет Александр Ремига, первый заместитель губернатора, курирующий экономический блок. Он уже переболел коронавирусом, заразившись им в середине октября, и сейчас работает в режиме оффлайн.