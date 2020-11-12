Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 12 ноября 2020: в регион поступили противовирусные и гормональные препараты

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже четвертый день подряд во Владимире не фиксируется новых смертей от коронавируса. А за последние сутки выздоровевших даже больше, чем заболевших. Впрочем радоваться рано — на 123 случая выздоровления пришлось 118 новых случаев заболевания. К сожалению, пока нет точной информации по районам Владимирской области. Но как только они появятся, мы сразу же опубликуем эти данные.

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Тем временем, Владимирская область получила лекарства для лечения пациентов с Covid-19 в амбулаторных условиях. На это региону было выделено из резервного фонда Правительства РФ более 51 миллиона рублей. Лекарства на сумму более 38 миллионов рублей уже закуплены и в ближайшее время поступят к пациентам.

В перечне лекарств – противовирусные и гормональные препараты, антибиотики и антикоагулянты. В частности, в регион поставлены такие лекарственные препараты, как «Фавипиравир», «Моксифлоксацин», «Кларитромицин», «Азитромицин», «Дексаметазон», «Метилпреднизолон». Кроме того, ожидается поставка еще целого ряда препаратов.

Сейчас облздрав в оперативном режиме разрабатывает механизм выдачи бесплатных лекарств пациентам с Covid-19 в амбулаторных условиях. Будет оформляться согласие пациента на оказание медицинской помощи на дому и соблюдение режима изоляции в процессе лечения.

Также в область поступила очередная партия вакцин против гриппа - более 81500 доз, в том числе около 60 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» для иммунизации взрослого населения и более 21700 доз вакцины «Совигрипп» для детей и беременных. По данным департамента здравоохранения, на 10 ноября от гриппа вакцинировано более 496 тысяч жителей Владимирской области, почти 110 тысяч из них – дети. Всего в регионе планируют привить от гриппа более 830 тысяч жителей региона – это 60 процентов населения области. Напоминаем, сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства или в мобильных прививочных пунктах, а детей вакцинируют в детских садах и школах с согласия родителей.