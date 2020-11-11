Во Владимире появился альтернативный горсовет

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Выборы во Владимирский горсовет, закончившиеся безоговорочной победой 25 кандидатов от партии «Единая Россия», явно не устроили оппозицию. Собравшись вместе, представители разных политических сил создали свой собственный альтернативный горсовет, который будет предлагать властям свои методы решения насущных проблем. Назвали орган «Владимирский общественным советом», сопредседателями временно назначили известного журналиста Ивана Ростовцева и общественника Кирилла Ишутина.

Кроме них в совет вошли и другие известные владимирские общественники. Например специалист-дорожник Сергей Федяев, глава «ЖКХ-контроля» Альберт Русанен и бывший депутат от КПРФ Борис Оверчук. Заседание совета посетили и другие медийные лица, симпатизирующие идее объединения оппозиционных сил города. В частности, блогер Артур Рагимов предложил избавиться от политической составляющей совета. В итоге, в нем не будет традиционных партийных фракций и сфер влияния.

На первом же заседании члены совета обсудили реформу владимирской выборной системы. По мнению бывшего депутата горсовета от КПРФ трех созывов Бориса Оверчука 25 депутатов столь большому городу, как Владимир, явно не хватает. Члены совета предложили расширить представительство в СНД до 38 человек. При этом предлагается вернуть выборам партийные списки. Иван Ростовцев предложил снизить минимальное количество человек в инициативной группе, достаточное для вынесения предложения в горсовет. Сейчас оно составляет 0,5% от всего числа избирателей в городе. Общественники считают, что достаточно будет и 0,2%. Это 548 человек. Вишенкой на торте стало предложение напомнить депутатам владимирского горсовета о предвыборном обещании вернуть прямые выборы главы города. Некоторые из пришедших на первое заседание, отнеслись к идее скептически. В частности, известный политический аналитик Кирилл Алексеев заявил, что прямые выборы не вернуться в город до тех пор, пока эта технология не станет выгодной властям.

Альберт Русанен. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Обсудив политические вопросы, общественники перешли к благоустройству парков и безопасности дорожного движения. Речь шла о концепции развития парка у ДТЮ, который, по мнению общественников, станет еще одной парковкой в центе города. Обсудили и аварийность в центре Владимире, где не хватает освещенности дорожным переходам.

Ранее ни в одном городе России альтернативных городских советов не создавалось, Владимир здесь оказался впереди всех. Объединение оппозиционных сил города под одним крылом симптоматично, такие попытки предпринимались и раньше, но заканчивались ничем. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что общественный совет города просуществует не более года и разойдется. Однако здесь многое будет зависеть не столько от необходимости такого органа горожанам, сколько от терпения и настойчивости самих «отцов-основателей». Именно их энтузиазм способен «вытянуть» идею и дать ей импульс к дальнейшему существованию.