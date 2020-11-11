Владимирские общественники проверят воздух на областных свалках

Вот как выглядит газоанализатор, который предоставили владимирским общественникам. Фото: Алексей СУХОВ

Региональная общественная организация по защите прав потребителей «Народный контроль» давно занимается проблемами качества оказываемых услуг компаниями Владимирской области. Но если раньше ее представители чаще занимались вопросами качества топлива, коммунальными услугами, то в этом году они запускают проект, направленный на выяснение того, насколько наши свалки и мусорные полигоны вообще соответствуют требованиям.

- С прошлого года в нашем регионе активно реализуется мусорная реформа, - рассказал руководитель «Народного контроля» Алексей Смирнов. - И мы уже два года обращались к властям с просьбой купить газовый анализатор, который позволит контролировать воздух над полигонами. Однако никто из тех, к кому я обращался — а это были и чиновники, и местные олигархи, и просто общественники — не откликнулся на мои просьбы. А ведь для нас вопрос мусора стоит остро. Например, во Владимире в районе улицы Добросельской находится переработка мусора. По документам, там должно обрабатываться до 39 тысяч тонн мусора. А там сейчас ведется строительство большого жилого квартала. Естественно, мы хотели иметь прибор, который бы помог дать точные цифры по составу воздуха рядом с полигонами и другими мусорными объектами и определить соответственно уровень ущерба для здоровья людей.

В итоге, производитель данного прибора сам вышел на владимирских общественников с предложением дать им один из своих приборов безвозмездно. Представители «Народного контроля» согласились и уже получили небольшой переносной газоанализатор.

А это старший брат "нашего газоанализатора". Фото: Алексей СУХОВ

- Он может осуществлять одновременный контроль за более чем 30 различными веществами, находящимися в воздухе, на выбор и выдавать их уровень концентрации, - объяснил принципы работы прибора представитель компании-производителя Михаил Зеленов. - То есть мы можем загрузить список тех элементов, которые мы хотим проанализировать, и получить все необходимые данные. Если допустимое количество вещества превышено, то прибор выдаст звуковой сигнал.

Вообще, по словам Михаила Зеленова, подобные приборы должны располагаться на полигонах в обязательном порядке. Однако Алексей Смирнов сказал, что сейчас ничего подобного нет не только во Владимирской области, но и во многих других регионах России.

Также Алексей Смирнов добавил, что, в первую очередь, их интересует содержание сероводорода, который может быть очень опасен для человека. Первым пунктом у «Народного контроля» стоит город Александров, где долгое время жители практически бунтовали против мусорной реформы, считая, что к ним начнут свозить отходы из Московской области. Туда общественники поедут в самое ближайшее время. Все результаты будут переданы в соответствующие структуры — Роспотребнадзор, Росприроднадзор, а также департамент природопользования. Если же они не отреагируют, то общественники готовы судиться.