В Ковровском центре амбулаторной онкологической помощи не лечили пациентов из-за отсуствия лицензии

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Владимирская областная прокуратура насчитала 435 нарушений при реализации нацпроектов в 33 регионе. Больше всего их прокуроры нашли в нацпроектах «Жилье и городская среда» - 118 и «Здравоохранении» - 177. Меньше всего — в «Международной кооперации и экспорте» - всего два. Еще 40 нарушений было сделано при реализации нацпроекта «Демография», 18 – в «Культуре», по 13 – в «Экологии» и «Безопасных и качественных дорогах», 51 – в «Образовании».

Результатом проверок стали 29 исков в суд, 86 сотрудников, привлеченных к дисциплинарной ответственности, 37 дел об административных правонарушений и 41 человек, привлеченных к дисциплинарной ответственности. Впрочем, административными делами все не закончилось: также возбуждено два уголовных дела. Оба заведены из-за нарушений в сфере здравоохранения.

Как отмечают в прокуратуре, нарушения были самые разные. Например, во Владимире при строительстве садика на улице Тихонравова не вовремя разместили информацию о контракте на выполнение проектно-изыскательских работ, а директор Гусь-Хрустального комплексного центра социального обслуживания поздно отправил в департамент социального обслуживания населения области проектно-сметную документацию на ремонт здания центра.

Также среди нарушений можно отметить поздние ремонты в сельских школах спортзалов, выделение многодетным семьям во Владимире, Коврове, Судогде участков для строительства без всякой инфраструктуры, выселение жителей Александровского района из аварийных домов без компенсации и переселение в другое поселение без согласия. Претензии были даже к лесникам: из-за того, что департамент лесного хозяйства не контролировал работу ГАУ ВО «Владлесхоз», погибли саженцы, взошедшие из семян лесосеменного материала, закупленные за счет средств федерального бюджета. Виновников пока не наказали - представление прокуратуры находится на рассмотрении.

Но больше всего претензий у прокуратуры к реализации нацпроекта в сфере здравоохранения. Многие больницы наказывали из-за того, что пациентам не выдавали положенные бесплатные лекарства. Так во владимирской клинической больнице № 5 положенные медикаменты не получали горожане, перенесшие острые сердечно-сосудистые заболевания. Такие же нарушения были и в Собинской районной больнице.

Интересная ситуация сложилась и в Коврове. На базе Центральной городской больницы города Коврова открыли центр амбулаторной онкологической помощи для оказания медуслуг более чем 200 тысяч жителей Коврова, Ковровского, Камешковского, Вязниковского и Гороховецкого районов. Однако пациентов в центре не принимали и помощь им не оказывали по простой причине: не было лицензии на оказание специализированной помощи в условиях дневного стационара, для которой, собственно, и создан был этот центр. Исправлять ситуацию стали только после вмешательства прокуратуры.