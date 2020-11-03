«Учитель года» из Владимирской области Алексей Ксенофонтов: «Школьную программу по математике могут освоить все, неспособных детей не бывает»

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывают ли дети, от природы неспособные к математике и точным наукам, которых надо просто "оставить в покое", не принуждать учить нелюбимые предметы, и позволить заниматься тем, к чему больше лежит душа? Или существование "математиков" и "гуманитариев" придумали нерадивые учителя, чтобы не возиться с детьми, не стараться увлечь всех? Мы поговорили об этом с учителем информатики и математики школы №2 города Гусь-Хрустальный Владимирской области Алексеем Ксенофонтовым.

Алексей Ксенофонтов работает в школе 16 лет, с первого курса пединститута - так получилось, что попросили подменить учителя в родной школе. Дважды становился "Учителем года" во Владимирской области. В последние три года руководит Яндекс.лицеем в Гусь-Хрустальном - школой программирования для учеников 8-9 классов, созданной IT-компанией в разных регионах России. Во Владимирской области Яндекс.лицей начался не с областного центра, а с небольшого города Гусь-Хрустальный именно благодаря Ксенофонтову - невозможно было не заметить, что его ученики, ребята из райцентра с населением в 50 тысяч человек год за годом собирают половину призовых мест на областных олимпиадах по информатике и математике. Значит, в Гусь-Хрустальном есть какой-то секрет обучения точным наукам?

"Нельзя называть ребенка "неспособным"

Алексей Ксенофонтов. Фото с личной страницы героя публикации в ВКонтакте.

- Алексей Николаевич, бывают ли дети-гуманитарии, от природы не способные к математике?

- Бывают дети, которым математика дается чуть сложнее, чем другим. Да, есть ребята, у которых есть хорошие математические способности, но на уровне школьной программы и математику, и информатику способны освоить все. Прежде всего, все зависит от педагога. Важно, чтобы учитель умел ориентироваться на ребят разных способностей, которые сидят в одном классе.

- Насколько это реально - учить одновременно детей с разным уровнем способностей?

- Конечно, проще сосредоточиться на способных детях. Но педагог должен научить всех. Для этого он должен индивидуализировать учебный процесс. Подбирать задания отдельно для более способных ребят - чтобы им было интересно и не стало скучно на уроке. И отдельно оказывать поддержку ученикам, которым тяжело дается математика.

- Менее способным?

- Я бы не стал так говорить. Нельзя назвать ребенка "неспособным". Это дети, которым предмет чуть труднее дается потому, что они медленнее его усваивают. Поймите, не хуже, а медленнее. Бывает, кому-то достаточно прочитать текст один раз, чтобы понять смысл, а другому ребенку надо прочитать два-три раза. Так же и с математикой. Темп объяснения должен быть такой, чтобы каждый ребенок успевал все усваивать. Если не торопиться, не гнать, то программу средней школы способен освоить любой ребенок.

- Но школьная программа, по общему мнению, перегружена, и если притормозить темп, можно просто все не успеть?

- Я не думаю, что программа перегружена. Я вел математику в пятом-шестом классе, и с базовым уровнем у меня справлялись все. Не было у меня "гуманитариев", которые не способны. Может быть, если говорить о старших классах, о десятых-одиннадцатых, там уже есть смысл разделить программы на углубленную, для ребят, которые будут заниматься точными науками, и попроще, для тех школьников, которым серьезная математика будет не нужна. Но опять же, на уровне обычной школы в старших классах программу могут освоить все, не настолько она сложна. И тут больше зависит не от способностей, а от базового уровня, который закладывается как раз в пятом-шестом классе. Если нет этой базы - тогда да, дальше пойдет сложнее, ребенок не будет справляться. Учитель должен дать эту базу всем, это возможно.

Математика должна понравиться

- А математика и информатика "олимпиадного" уровня? Для этого уже нужны способности, или на уровень областной олимпиады "натаскать" можно любого школьника?

- Для участия в олимпиадах способности все-таки нужны. Научить, дать навыки и методику может учитель, но у ребенка должно быть логическое мышление. А у многих детей тяжеловато идет именно логическое мышление, это видно по тому, что геометрию осваивают с большим трудом, чем алгебру. Трудновато ребятам с пространственным мышлением.

- Это может быть как-то связано с современными технологиями, с тем, что дети чуть не с колыбели с гаджетами, играют не в кубики и песочек, а собирают пазлы?

- Не думаю. Это в природе человека. Геометрия всегда школьникам давалась сложнее. У детей хуже развито пространственное мышление, чем у взрослых. Но его можно развить, с ребенком надо больше заниматься еще до седьмого класса, когда начинается геометрия, чтобы ребенок уже знал к этому моменту какие-то фигуры, преобразования. Вот родители гуляют с ребенком - можно учить выделять в окружающем мире геометрические фигуры, показывать их.

- А бывает обратная ситуация - ребенок с развитым пространственным мышлением, которому легко дается геометрия, но не идет алгебра, формулы?

- Да, такое бывает. Часто это дети именно с художественными способностями, у них лучше с пространственным мышлением, но тяжелее с логическим. Но вообще на школьном уровне, повторю, учиться могут все. Главное сделать так, чтобы ребенку было интересно. Если точнее - занятия должны быть в удовольствие. Если школьник учится без желания - он учится хуже.

- И как сделать, чтобы дети увлеклись сухой наукой математикой?

- В средних классах отлично работает метод соревновательности. Я в пятых классах давал "задачу дня", которую надо было решить на переменах. У нас есть замечательная учительница математики Ирина Иванова, она придумала вот что. На первом этаже школы стоит доска, где публикуются задачи, которые любой желающий может решать. И ребята прибегают, решают, говорят ей ответы, потом за лучшее решение награждаются. Ребята очень интересуются, там задачи не школьные, а логические, например, там нет единственно правильного решения, можно предлагать свои версии. Это уже пять лет у нас в школе, и ребята увлеклись, решают.

Можно давать большую задачу группе учеников, распределить роли для каждого участника. У детей появится общая тема для обсуждения, для работы.

Информатика учит реальной жизни

- А как со школьной информатикой? Она тоже доступна всем? И нужна ли она всем как обязательный предмет?

- Не каждый станет программистом и будет писать коды, но на минимальном уровне освоить программирование может любой ребенок. Освоить алгоритмическое мышление, хотя бы базовое, необходимо. Продумывать план действий на будущее важно не только для программирования, но и для жизни, а программирование замечательно учит этому. Информатика и математика вообще сильно перекликаются, у меня зачастую ребята решают математические задачи средствами информатики.

- Рядом с программированием и робототехника, очень модное сегодня направление. На школьном уровне - это серьезный предмет или баловство?

- Это серьезный предмет, который развивает навыки конструирования, помогает связать программирование с реальным миром. Когда ребята могут сделать свое устройство, которое может ехать, лампочками мигать - это же интересно!

ИСТОРИЯ В ТЕМУ

Американский астронавт Гордон Купер в 1963 году вынужден был сажать корабль "Меркурий-Атлас-9" вручную, так как отказала вся электронная система управления. Он на бумажке рассчитал посадочную траекторию, а время засекал с помощью наручных часов. Говорят, что когда Купер после этого выступал перед школьниками, он сказал: "Если вы считаете, что математика не пригодится вам в жизни - вы готовите себя к очень скучной жизни".