Ревнивец, взорвавший гранату в Коврове, пришел на рынок в маске Деда Мороза

. Фото: из открытых источников

«Комсомолке» удалось пообщаться со очевидцем случившегося взрыва на самом крупном муниципальном рынке города Коврова - Октябрьском рынке. Напомним, ЧП произошло сегодня, 1 ноября.

По словам продавца соседней секции (имя женщина просила не раскрывать), на рынок мужчина пришел в маске Деда Мороза.

- Ну, знаете, такие пластиковые детские маски для утренников с вырезанными отверстиями для глаз и на резинке, - рассказала очевидец. – И он не просто пришел в маске и направился прямиком в нужную секцию, а ходил по точкам и говорил: «Маски, заказывайте маски!». Может быть он пытался сделать так, чтобы его не узнали. И ко мне в секцию заходил. Запаха алкоголя я от него не почувствовала, да и в целом вел себя адекватно, правда, немного нервно. Только позже я узнала, что этот мужчина – бывший муж продавщицы-соседки. У нее в секции он и остановился.

Там мужчина стал выяснять отношения с экс-супругой. При этом, криков и перепалки собеседница «Комсомолки» не слышала. В какой-то момент мужчина достал гранату и выдернул чеку. Остановить его попытался владелец секции. Неожиданно граната взорвалась, издав громкий хлопок.

фото: vk.com/podslushanokovrov1 Фото: из социальной сети

В результате ЧП, как мы сообщали ранее, пострадали три человека – двое мужчин и одна женщина.

В приемном отделении Ковровской центральной районной больницы сообщили, что все пострадавшие были госпитализированы в травматологическое отделение. Один из них – мужчина, который и пришел на рынок со взрывным устройством и в маске Деда Мороза, находится в реанимации. У него оторвана кисть правой руки и повреждено лицо. Вторым пострадавшим оказался владелец секции, он попал на больничную койку с рваной раной грудной клетки и плеча. Третий пострадавший – случайная посетительница торговой точки, она направлена на амбулаторное лечение, так как получила легкие травмы. Бывшая супруга, которую приревновал подрыватель, не пострадала.

фото: vk.com/podslushanokovrov1 Фото: из социальной сети

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в отношении 43-летнего жителя города Коврова, который устроил взрыв на Октябрьском рынке в Коврове 1 ноября 2020, возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, по статье «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».