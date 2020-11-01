Взрыв на Октябрьском рынке в Коврове 1 ноября 2020: ревнивец пришел на работу к жене с гранатой

. Фото: из открытых источников

На Октябрьском рынке, самом большом муниципальном рынке в городе Коврове Владимирской области, произошел взрыв, сообщают местные паблики в соцсети ВКонтакте. По словам очевидцев, неизвестный мужчина взорвал гранату в одной из секций на втором этаже торгового строения. В соцсетях местные жители обсуждают версию, что гранату в порыве ревности мог взорвать муж одной из продавщиц. Также очевидцы утверждают, что подрывателю оторвало кисть руки. Все, кто был на муниципальном рынке, эвакуированы.

фото: vk.com/podslushanokovrov1 Фото: из социальной сети

фото: vk.com/podslushanokovrov1 Фото: из социальной сети

Чуть позже официальный комментарий о взрыве на Октябрьском рынке в Коврове 1 ноября 2020 года дали в региональном УМВД: "1 ноября в 10.30 утра в полицию города Коврова поступило сообщение о хлопке в торговом центре «Рынок Октябрьский». Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами"

В результате происшествия по официальным данным полиции пострадали трое человек, которые были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов, представители местной администрации и МЧС работают на месте происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.