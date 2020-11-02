Владимирская политика: самовыдвиженцы подвинули классические партии с пьедестала

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Итоги муниципальных выборов во Владимирской области преподнесли неожиданный результат. Третье место по итогам сентябрьского волеизъявления жителей региона заняла не классическая политическая партия, а целый ряд самовыдвиженцев. Политический обозреватель Сергей Морковкин пытается разобраться, как «людям из народа» получилось составить конкуренцию парламентским партиям.

Портрет беспартийного кандидата

13 сентября во Владимирской области избиралось 775 депутатов. 595 мест в городских, районных и сельских советах получили кандидаты от «Единой России», 75 от КПРФ и 55 – самовыдвиженцы, подвинувшие из традиционной тройки лидеров партию ЛДПР. Остальные политические силы собрали и вовсе менее 2% голосов избирателей. В таблице ниже представлен наглядный расклад политических сил по итогам муниципальной выборной кампании в регионе.

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В целом по России ситуация с самовыдвиженцами еще интереснее. По итогам всех избирательных кампаний в стране они заняли второе место вслед за «Единой Россией», собрав 13,2% от всех депутатских мандатов. Так что ситуация с тем, что люди стали больше доверять тем, кто формально не представляет никакие политические силы, симптоматична.

Но с самовыдвиженцами ситуация совсем не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Структура кандидатов из народа весьма разнообразна. Это и молодые люди либеральных взглядов, поддержанные объединением «Объединенные демократы». Формально они шли на выборы самовыдвиженцами, но юристы группы оказывали им содействие на уровне классических политических партий: подготовка документов, помощь в сборе подписей и юридическое сопровождение. От этого же объединения выставляли свои кандидатуры местные экоактивисты. Политически все эти люди во многом обладают схожими взглядами, хоть и не имеют жесткой партийной программы и стандартного набора лозунгов.

Ряд самовыдвиженцев – члены крупных политических партий, которым не нашлось места в списках своих политических объединений. Теперь это не классические спойлеры-однофамильцы, от этой «грязной» выборной технологии партии постепенно отказываются. Но цель осталась той же – размывание голосов избирателей. В основном самовыдвиженцами на выборы шли представители «второго эшелона» «Единой России».

Наконец, среди самовыдвиженцев были и настоящие кандидаты от народа. То есть, это были действительно беспартийные, не ассоциирующие себя не с одной из известных в стране партий или объединений кандидаты. Таких людей на выборах было раз, два и обчелся. И все они участвовали и побеждали на выборах в сельской местности. Добраться до заветного дня голосования им помогло то, что на селе проще собрать подписи за кандидата. В тоже время местные избиркомы менее придирчиво отнеслись к собранным самовыдвиженцами документам.

Сельский староста на страже большой политики

Самовыдвиженцев в городских, районных и сельских советах Владимирской области могло быть и больше, многие сошли с дистанции на стадии сбора подписей в свою поддержку. Неискушенный же избиратель, как показала практика, готов доверять людям без явной политической окраски. Реальная принадлежность к той или иной партии на лице у кандидатов не написана. Говорить же о системном кризисе классических партий не стоит. Главные бенефициары выборов «Единая Россия» и «КПРФ» нарастили свое представительство на муниципальном уровне.

Каковы реальные политические предпочтения самовыдвиженцев, покажет время. Но если доверие к непартийным кандидатам сохранится, на следующих выборах мы можем увидеть еще более интересный результат. Сегодня самовыдвиженцы для партий – ценнейший ресурс в борьбе за прохождение муниципального фильтра. Именно за них в первую очередь поведут борьбу мастадонты региональной политики. Да уже повели!

В частности, в Законодательном Собрании Владимирской области провели закон о сельских старостах, по которому старостам теперь будут помогать действующие власти. Пока правами и льготами, а в перспективе даже рублем. С институтом сельских старост в перспективе произойдет то же, что и с КТОСами в крупных городах. Они станут главной предвыборной силой действующей власти, какой бы она не была.