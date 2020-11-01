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Владимирцев просят звонить, если им нужны бесплатные продукты

Владимирские волонтеры перезапускают свои благотворительные акции
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Волонтеры развозят продукты нуждающимся бесплатно

Волонтеры развозят продукты нуждающимся бесплатно

Фото: Валерия ПРОНИНА

С начала пандемии коронавирусной инфекции волонтеры Владимирской области присоединились к всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе. Они ходили в магазины и аптеки пенсионерам и привозили нуждающимся бесплатные продуктовые наборы.

Поток звонков пошел на спад в августе

Такие ящики установлены в крупных торговых сетях

Такие ящики установлены в крупных торговых сетях

Фото: Валерия ПРОНИНА

В крупных торговых сетях по всему региону были установлены «Тележки добра» - ящики, куда каждый житель может положить товары первой необходимости: крупы, макароны, подсолнечное масло, консервы, детское питание. Потом эти продукты привозили в волонтерский штаб, там формировали наборы и направляли тем, кто заранее просил по телефону.

Так формировались списки. Некоторые звонили повторно, и добровольцы брали над ними шефство – сами выясняли, какая помощь нужна в следующий раз. Но в августе поток звонков резко снизился – пенсионеры сами стали ходить в магазины, а малоимущие семьи подумали, что акция завершена. Сейчас, когда режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлевают почти каждые две недели, пожилые вновь звонят и спрашивают: «А вы все еще ходите за продуктами?»

Автоволонтеры довозят не только добровольцев, но и медиков на вызовы

Автоволонтеры довозят не только добровольцев, но и медиков на вызовы

Фото: Валерия ПРОНИНА

- Конечно, ходим и даже привозим бесплатно. Помощь не заканчивалась, просто многие сами так решили. Мы перезапускаем почти все акции, существующие в начале пандемии: «Много дарю» - многодетным семьям спонсоры дарят планшеты и другую технику для обучения, «Автоволонтерство для врачей» - таксисты и добровольцы бесплатно довозят терапевтов на вызовы, «Художники-медикам» - когда дарят картины сотрудникам больниц. Не прекращается акция «Тележка добра» - ящики по-прежнему стоят в крупных магазинах области, оказывается срочная социальная помощь. Все бесплатно, - рассказал Михаил Мойсеянчик, пресс-секретарь регионального отделения Общероссийского народного фронта. - Петер Штегер, отвечающий за партнерские связи Владимира и Эрлангена, сказал, что есть возможность помочь материально одному из наших социальных проектов во Владимире. Пока решается, что это будет за акция.

Приоритет одиноким

Жительница Владимира рассказала, что к ней приезжают уже третий раз

Жительница Владимира рассказала, что к ней приезжают уже третий раз

Фото: Валерия ПРОНИНА

Активисты даже ездят в отдаленные деревни, где помогают пожилым.

- Одни звонят и просят привезти продуктовые наборы, другие - оказать психологическую и юридическую помощь, - говорит Екатерина Ильинская, волонтер. – Я работаю по Коврову и району. Нас в штабе больше 30 человек, и мы каждый день объезжаем до 10 семей. Им вручаются пакеты с продуктами. Кроме того, мы смотрим, как, например, живет одинокая бабушка, нужны ли ей уборка и ремонт.

Как раз люди, проживающие одни, - на постоянном контроле у волонтеров. Из этого списка – жительница Владимира, которая получила инвалидность 11 лет назад из-за проблем с позвоночником. Год назад у женщины случился инсульт - тело частично парализовало. Сейчас она тихонько передвигается по дому, на улице использует инвалидную коляску.

- Каждый день мне нужно принимать лекарства, а это тоже большие затраты. Физически где-то подработать я не могу. После ряда звонков, кто может оказать мне помощь – продуктами или в быту, я была удивлена, что никто. И тут через интернет связалась с волонтером и руководителем фонда «Близкие люди» Еленой Гараниной. Ко мне без лишних вопросов приехали. Этот раз – третий. Звонят и предлагают: «Может, вам это еще нужно?». Знаю, что кому-то может быть тяжелее, чем мне. Но то, что откликнулись и помогли, – дорогого стоит, - рассказала жительница Владимира.

Добровольцы готовы работать так же усиленно, как и в первую волну коронавируса. Но штабу необходимые новые лица, чтобы быстрее развозить помощь.

КОНКРЕТНО

Если вы готовы стать волонтером, заполните анкету на сайте - https://мывместе2020.рф/

Если вам необходима срочная социальная помощь, набирайте номер 128, если продуктовая - 8-800-200-3411. На линии нужно обязательно назвать город проживания, чтобы заявку передали нашим владимирским добровольцам.

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