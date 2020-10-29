В шести владимирских школах продлили каникулы из-за сложной эпидобстановки

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Директора владимирских школ продлевают осенние каникулы. Вместо положенной недели дети отдыхают по 13, а то и 19 дней. В мэрии Владимира объясняют, что такое решение не связано конкретно с распространением коронавирусной инфекции.

- Ежегодно осенью идет рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Поэтому говорить о том, что классы закрыты из-за коронавируса, неправильно. Директора школ сами анализируют уровень заболеваемости и решают, каким классам нужно еще остаться дома, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович.

Напомним, что первыми на такой шаг во Владимире пошли четыре образовательных учреждения. С 7 октября досрочные каникулы объявили в школе №16 (для всех классов), с 13 октября — в школе №11 (для 4-9 классов). На следующий день ушли по домам все ученики школы №2 и старшеклассники (с 8 по 11 классы) школы №19. Сейчас каникулы продлили во всех перечисленных школах, кроме шестнадцатой.

По плану осенние каникулы должны длиться с 26 октября по 1 ноября. Но в шести школах ученикам объявили, что они выйдут позже. Так, лицей №14 не откроет свои двери до 4 ноября, а школа №46 — до 3 ноября. 2 ноября выйдут ученики 1-7 классов школы №19 и 1-3 классов школы №11, а также все дети 31 школы и лицея-интерната №1. В Роспотребнадзоре по Владимирской области говорят, что в данных учреждениях большая заболеваемость ОРВИ.

- Если директор принимает решение закрыть класс, значит, там у учеников заболеваемость ОРВИ составляет 20% от общего состава класса. Инкубационный период ОРВИ — 7 дней. Если в течение них никто больше не заболевает, класс выходит в школу, - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. Также в Роспотребнабдзоре сказали, что в области очень небольшой процент заражения коронавирусом у детей младших и средних классов.