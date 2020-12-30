Современные дети воспринимают ватных дедов морозов, стеклянных матрешек и фонарики скорее как милые сувениры, нежели игрушки, которыми можно украсить елку.А вот для детей 90-х и их родителей такие игрушки вызывают приятные воспоминания и ностальгию. В былые времена фигурки, бережно укутанные в вату, хранились в чемоданах и коробках и с трепетом доставались для украшения елки.И несмотря на то, что сейчас в магазинах можно купить всевозможные переливающиеся шары, ангелочков из фетра, деревянные фигурки, бантики, моими любимыми игрушками до сих пор остаются стеклянные мишка с гармошкой и сова с нарисованными черной краской глазами.Коллекционные игрушки из бабушкиных сундуковИзвестный владимирский фотограф Людмила Потемкина тоже питает особую любовь к советским игрушкам, а в этом году даже украсила ими елку. Получилась эдакая ретро-красавица.- Для меня Новый год – это мощная связь с детством. Чем старше ты становишься, тем больше эта связь ослабевает, к сожалению. Видимо, это и послужило толчком к тому, что я начала собирать коллекцию из советских елочных игрушек. Я собираю не вещи, а воспоминания, ощущения, - говорит Людмила.Четыре года назад она впервые отказалась от пластмассовых игрушек и решила вешать только старые, те самые, из детства, а если новые, то только из стекла. Постепенно советских игрушек становилось все больше, так у Людмилы появилась мечта - однажды поставить живую елку до потолка всю завешенную красивыми, старыми игрушками. Как говорит фотограф, на половину такой елки она уже насобирала.- Сейчас у меня 115 игрушек. Небольшая часть — мои. Например, золотая сова у меня столько, сколько я себя помню. Это самая дорогая для меня игрушка, - признается Людмила. - Другую часть игрушек я нашла в коробках у родственников и друзей. В качестве базы у меня пока новые стеклянные шары и советские шишки, сосульки, шарики. А в качестве акцентов - красивые фигурки.Есть в коллекции Людмилы «Якут» из серии «Народы мира» 1950 года. Эта игрушка описана в каталоге советских елочных украшений и представляет коллекционную ценность. Также елку украшают Маленький Мук, мужичок с ноготок, девушка в платочке «Русская», звездочет из сказки Пушкина «Золотой петушок», клоун с дудочкой и другие милые сердцу игрушки.- А звезда на макушку елки мне досталась вообще совершенно новой. Ее дата выпуска - 1989 год, и, судя по всему, она не покидала своей коробки! Спасибо знакомым ребятам, отдали мне ее совершенно бесплатно. Теперь каждый Новый год я жду с особенным чувством, потому что смогу, наконец, достать свои сокровища и, как минимум, месяц ими любоваться. По традиции я включаю «Иронию судьбы», и вместе с дочкой мы наряжаем нашу елочку, - говорит Людмила Потемкина.Авито в помощьДостать советские елочные игрушки зачастую не так-то просто и дешево. Если повезет, можно купить их у бабушек, которые торгуют у рынка на Батурина. Просят пенсионеры за них 50-100 рублей в зависимости от того, насколько старая игрушка.А еще можно поискать на авито, но нужно готовиться к тому, что цена может достигать 800 и даже 1500 рублей за одну игрушку. Как правило, это интересные фигурки 50-60-х годов прошлого века на прищепках: снеговики, волшебники, совы, космонавты, сказочные персонажи, зайцы. И их владельцы считают, что цена приемлемая.- Это рыночная стоимость антикварных и раритетных игрушек. В такой сохранности и прорисовке игрушек очень мало. Хотите дешево - покупайте Китай, - пишут на портале.Так что не гнушайтесь барахолками и рынками, там можно найти настоящие сокровища из нашего советского детства.