Спасатели ежедневно выезжают к местам ДТП, тушат крупные возгорания, выносят из огня людей и бросаются на лед, чтобы подать руку утопающим. Наравне с ними рискуютсвоей жизнью и простые люди. В преддверии праздника сотрудники регионального МЧС пригласили их на церемонию вручения медалей.«У меня стало сводить ноги»Во Владимирской области награды «За спасение погибающих на водах» получили двое человек. Причем одному в момент героического поступка было всего 12 лет. Это Владимир Аплекаев из Киржача, который с младшей сестрой Таней и знакомым спас восьмилетнего мальчика. История произошла 17 января этого года.- Он спустился под мост и пошел проверять прочность льда, - вспоминает Володя. - Мы его пытались остановить, но он перебежал на более тонкий лед и провалился. Я сказал сестре бежать за помощью, а сам снял рюкзак и вошел в реку. Таня прибежала с семиклассником из нашей же школы. Я снизу начал подталкивать друга, а ребята — тянуть за руки. У меня стало сводить ноги, и я как можно быстрее пытался вызволить из воды товарища.После спасения Владимир привел мальчика к себе домой и дал одежду. Позвонили маме друга, которая сразу прибежала за сыном. На следующий день юного спасателя стали благодарить одноклассники и руководство школы. Позже за проявленное мужество Владимира Аплекаева представили к награде. Сестра Таня и друг, пришедший на подмогу, получили грамоты «За активную гражданскую позицию, оказанную помощь при спасении погибающих на водах».Слишком дорого обошлась рыбаВторой доброволец, спасший жизнь рыбака, - Владимир Козлов. Мужчина приехал во Владимирскую область три года назад из Краснодарского края. Приобрел дом в селе Глазово, напротив которого находится водохранилище. Пенсионер из окна часто видел там рыбаков, поэтому, на всякий случай, у дома оставил длинные жерди - вдруг кому-то понадобится помощь.- Утром в тот день моя собака стала громко лаять. Я не понимал, в чем дело. Встал с кровати, выглянул в окно, у калитки никого не было. Тогда я вышел на веранду и увидел посередине водоема рыбаков, которые провалились в полынью. Бросился за телефоном, чтобы вызвать сотрудников МЧС, схватил те самые жерди и побежал на лед. Когда я понял, что он не достаточно крепкий, пополз, - рассказал Владимир Козлов.В воде были 55-летний мужчина и его сын, которые проигнорировали знак «Выход на лед запрещен». С помощью жерди Владимир вытащил одного рыбака, отца уже спасти не удалось: у мужчины почти сразу от ледяной воды остановилось сердце. На берег подъехали спасатели и медики, которые осмотрели молодого человека и отвезли в больницу. Владимир вернулся домой и наполнил миску собаки, ведь она не напрасно беспокоилась.Мужчина говорит, что не ждал наград. Для него особую ценность имеет спасенный человек и дружба с ним. Молодой человек часто приезжает в гости к Владимиру и теперь сверлит лунки только при большой толщине льда — слишком дорого ему обошлась рыба, пойманная на Глазовском водохранилище.А В ЭТО ВРЕМЯПожарным — три новых автоТакже в ходе торжественного мероприятия начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин наградил ведомственными медалями «За содружество во имя спасения» и нагрудными знаками МЧС России «За заслуги» восемь сотрудников. Кроме того, руководителям пожарных подразделений города вручили ключи от новой техники. В автомобильном парке появились две автоцистерны Урал 5557 (NEXT) и пожарный автомобиль насосно-рукавный комплекс ПАНРК Урал 6370.