В Вязниках за избиение троих школьников подростка изолировали на 30 суток

В большинстве случаев драки начинаются с шуток Фото: Евгения ГУСЕВА

В Вязниках впервые в этом году подростка поместили в центр временного содержания за систематическое избиение детей. Парень регулярно в школе нападал на учеников. Первый случай произошел в коридоре во время перемены. Тогда несовершеннолетний ударил школьника ногой с такой силы, что у мальчика врачи потом диагностировали повреждение руки.

Полицейские говорили, что в действиях подростка есть состав уголовного преступления, но в возбуждении дела отказали — школьнику не было 16 лет. В результате его поставили на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних.

«Это не тюрьма, это профилактика»

Несмотря на это, ученик продолжил драться. Позднее от его ударов другой мальчик попал в больницу. И вновь из-за возраста никто не возбудил дело. Вскоре подросток напал на третьего ученика…

При этом после каждого случая с подростком пытались разговаривать педагоги, родители и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Его оставляли после уроков. Но это не помогало. В итоге, специалисты пришли к выводу, что исправит поведение подростка только изоляция. Вязниковский городской суд решил поместить хулигана в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Изоляция продлится 30 суток.

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев говорит, что в этом году школьник из Вязников — первый, кого поместили в центр временного содержания на 30 суток.

- У нас в области достаточно редки такие наказания. На самом деле, это не тюрьма и не колония, это, в первую очередь, профилактика в интересах самого ребенка. Там он под контролем, с ним работает психолог. Пока ребенок находится в центре временного содержания, беседы должны проводиться и с родителями. Что происходит в семье? Может быть, ненормативные слова и неподобающее поведение — это нормальное явление? Тогда в этом вопросе нужно уже детальнее разбираться, - объясняет Геннадий Прохорычев.

Не первый случай жестокости

Во Владимирской области уже были случаи, когда возраст помогал подросткам избежать строгих наказаний. И один из них произошел пару недель назад. В Александрове ровесницы избили на улице девочку. В этот же день участниц конфликта установили и отвезли в полицию вместе с родителями. Подростки были из благополучных семей, но после драки их поставили на учет.

В Покрове в 2018 году четыре подростка жестоко избили 13-летнего школьника-инвалида. Мальчишки отвели его в безлюдное место и решили разобраться с ним за то, что он оскорбил кого-то из знакомых. Несмотря на крики мальчика прекратить, участники инцидента продолжали его бить, в том числе в голову. 14-летняя девочка снимала все на мобильный телефон. В результате на скамью подсудимых сел только один — 18-летний житель Московской области. Ему назначили наказание в виде 260 часов исправительных работ.

А в 2015 году 15-летний подросток напал на 14-летнего школьника из Вязников. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга. После избиения школьника признали инвалидом. Виновнику драки дали три года воспитательной колонии. Сейчас он уже на свободе.

КСТАТИ

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которое прошло на днях, были озвучены данные, что, начиная с 2016 года, всего троих подростков поместили в специализированное учреждение закрытого типа. По словам уполномоченного, судьи считают это реальным наказанием, потому что срок нахождения там уже доходит не до 30 суток, а до трех лет.

- И это тоже не считается тюрьмой. Когда детей помещают в закрытое учреждение, их вырывают из среды, в которой они находятся. Им показывают, что есть другой путь, и еще не поздно все исправить. Ребенок получает основное образование и посещает дополнительные занятия и секции, - сказал уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.