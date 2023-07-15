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НовостиОбщество15 июля 2023 10:43

Из Гороховца впервые доставили пациента в областную больницу на вертолете

Мужчину, у которого практически остановилось сердце, удалось спасти
Полина Немчинова
Полина Немчинова
Фото предоставлено министевом здравоохранения Владимирской области

Фото предоставлено министевом здравоохранения Владимирской области

Житель Гороховецкого района долгое время страдал ишемической болезнью сердца, а в конце июня мужчине резко стало хуже. На фоне заболевания у него развилась блокада проводящих путей сердца и сердце стало биться очень медленно - 30 ударов в минуту.

Больного без сознания на скорой помощи доставили в Гороховецкую ЦРБ, но чтобы восстановить ритм сердца, требовалась экстренная установка кардиостимулятора. По итогам телеконсультации со специалистами отделения экстренной кардиологии регионального сосудистого центра Областной клинической больницы было решено доставить пациента в областную клиническую больницу вертолётом. В ОКБ врачи поставили пациенту кардиостимулятор. Сейчас мужчина идёт на поправку и чувствует себя значительно лучше, в ближайшее время его планируют отпустить домой.

Напомним, владимирская медицинская авиация уже совершила 30 медицинских эвакуаций, 18 из которых - за пределы региона, в федеральные центры Москвы, Нижнего Новгорода и Иваново.