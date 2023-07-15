Из Гороховца впервые доставили пациента в областную больницу на вертолете

Фото предоставлено министевом здравоохранения Владимирской области

Житель Гороховецкого района долгое время страдал ишемической болезнью сердца, а в конце июня мужчине резко стало хуже. На фоне заболевания у него развилась блокада проводящих путей сердца и сердце стало биться очень медленно - 30 ударов в минуту.

Больного без сознания на скорой помощи доставили в Гороховецкую ЦРБ, но чтобы восстановить ритм сердца, требовалась экстренная установка кардиостимулятора. По итогам телеконсультации со специалистами отделения экстренной кардиологии регионального сосудистого центра Областной клинической больницы было решено доставить пациента в областную клиническую больницу вертолётом. В ОКБ врачи поставили пациенту кардиостимулятор. Сейчас мужчина идёт на поправку и чувствует себя значительно лучше, в ближайшее время его планируют отпустить домой.

Напомним, владимирская медицинская авиация уже совершила 30 медицинских эвакуаций, 18 из которых - за пределы региона, в федеральные центры Москвы, Нижнего Новгорода и Иваново.