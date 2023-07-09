Во Владимирской области губернатор снял карантин по птичьему гриппу

. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Администрация города Суздаля сообщает, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев снял своим указном карантин по гриппу птиц.

Карантин был снят, так как был ликвидирован эпизоотический очаг у пешеходного моста через реку Каменка на территорию ГТК «Суздаль». При этом в мэрии Суздаля опасаются, что птичий грипп может вернуться в район, так как просят местных жителей соблюдать правила содержания птиц на личных подворьях.

Суздальцев просят не приобретать молодняк и взрослое поголовье птицы у лиц, не имеющих ветеринарные сопроводительные документы на продаваемую птицу, организовать безвыгульное содержание птицы в личном подворье, кормить птиц только доброкачественными кормами, не пускать к себе посторонних лиц, а также не допускать контакта домашней птицы с галками, воробьями, воронами, грачами, сороками. И главное, при первых признаках болезни, нужно обращаться к ветеринарным специалистам по телефону: 8(49231)2-03-12 или непосредственно в «Суздальскую райСББЖ» по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, 116.