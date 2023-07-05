Во Владимирской области за неделю заболело ОРВИ 3899 человек

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что за прошедшую неделю (с 26 июня по 2 июля) в больницы региона с признаками ОРВИ обратилось 3 899 человек. Больше всего заболевших во Владимире – 1 290.

Однако специалисты уточняют, что в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости даже снизился на 4,3%. Причем болеть стали меньше во всех возрастных группах, за исключением детей до 2 лет.

А вот коронавирус во Владимирской области, похоже, окончательно побежден. На прошлой неделе показатель заболеваемости снизился по сравнению с предыдущим периодом на 17,4%. В итоге в период с 25 июня по 1 июля 2023 года лабораторно подтверждено было лишь 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших было в Коврове - 8 человек, еще четверо заболевших во Владимире.

91,7% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 8,3% случаев выявлены активно без наличия симптомов (самостоятельно обследование; обследование контактных; обследование перед госпитализацией).