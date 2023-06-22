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НовостиОбщество22 июня 2023 12:58

Археологи обнаружили под Суздалем печать Юрия Долгорукого

Ее нашли во время раскопок на территории селища Спасское-Городище 7
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта Института археологии РАН

фото с сайта Института археологии РАН

Археологическое обследование Суздальского Ополья, начатое Институтом археологии РАН более 20 лет назад, ежегодно приносит яркие находки.

Один из таких предметов – свинцовая печать с изображением святого Георгия и княжеской тамги, обнаруженная весной на одном из сельских поселений в Суздальской округе. Это шестая печать, найденная на селищах Суздальского Ополья за все годы полевых работ.

Находка не оставляет сомнений в том, что эта печать принадлежит Юрию Долгорукому. Принадлежность устанавливается по сочетанию на ее сторонах изображения святого Георгия, небесного покровителя князя, и знака, близкого к тамге его сына Ростислава Юрьевича, - двузубца с отрогом, повернутым внутрь. Однако окончательным обоснованием, позволяющим подтвердить принадлежность печати именно Юрию Долгорукому, стал анализ географического распространения печатей с подобными изображениями.

Спасское городище 7 – пятое селище с находками княжеских печатей или печатей светской администрации в Суздальском Ополье.