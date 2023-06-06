Во Владимирской области лесные пожары помогает обнаружить искусственный интеллект

фото регионального Правительства

С начала пожароопасного сезона 62 процента очагов возгораний во Владимирской области были обнаружены с помощью интеллектуальной системы видеомониторинга. Камеры фиксируют пожары на начальной стадии, благодаря чему их удается оперативно потушить.

Всего у нас действует 60 камер. Они расположены на высоте 70 метров. Охраняют леса на расстоянии до 35 км каждая и на площади до 200 тысяч га. В случае обнаружения дыма сигнал тревоги направляется в диспетчерские службы. Благодаря качеству изображения 4К дежурный может масштабировать картинку и подтвердить факт возгорания, а также уточнить его место.

Так, видеокамеры зафиксировали пожары на начальной стадии в Курловском, Ковровском, Селивановском, Собинском, Гусевском и Владимирском лесничествах, сообщили в региональном Минлесхозе.