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НовостиОбщество6 июня 2023 11:06

Во Владимирской области лесные пожары помогает обнаружить искусственный интеллект

Всего в регионе действует 60 камер
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

С начала пожароопасного сезона 62 процента очагов возгораний во Владимирской области были обнаружены с помощью интеллектуальной системы видеомониторинга. Камеры фиксируют пожары на начальной стадии, благодаря чему их удается оперативно потушить.

Всего у нас действует 60 камер. Они расположены на высоте 70 метров. Охраняют леса на расстоянии до 35 км каждая и на площади до 200 тысяч га. В случае обнаружения дыма сигнал тревоги направляется в диспетчерские службы. Благодаря качеству изображения 4К дежурный может масштабировать картинку и подтвердить факт возгорания, а также уточнить его место.

Так, видеокамеры зафиксировали пожары на начальной стадии в Курловском, Ковровском, Селивановском, Собинском, Гусевском и Владимирском лесничествах, сообщили в региональном Минлесхозе.