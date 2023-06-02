Избирательная комиссия Владимирской области обсудила с партиями предстоящие выборы

Фото облизбиркома.

Избирательная комиссия Владимирской области провела совещание с региональными отделениями политических партий. Обсуждалась подготовка к выборам депутатов Законодательного Собрания. Во встрече приняли участие представители семи партий, региональной Общественной палаты, Молодежной думы.

Участники обсудили выдвижение кандидатов, подготовку документов и сбор подписей избирателей (до 50 % которых закон позволяет собирать через Госуслуги), открытие избирательных счетов, изменения в избирательном законодательстве, в частности, уточняющие ведение предвыборной агитации, фото- и видеосъемки на участках.

Напомним, что выборы в Законодательное Собрание пройдут по смешанной системе: 15 депутатов будут избираться по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам. Полномочия 25 окружных избирательных комиссий возложены на 19 терризбиркомов. Также в сентябре в регионе пройдет 20 кампаний по выборам в органы местного самоуправления.