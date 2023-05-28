Во Владимирской области ожидается гроза с дождем и сильным ветром

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов на территории региона может начаться гроза с дождем и порывами северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

Согласно прогноза метеослужбы, такая погода сохранится в течение всего дня, а также в первой половине ночи 29 мая.

В связи с этим жителей и гостей региона в МЧС просят быть внимательнее и осторожнее. В случае чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».