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НовостиОбщество27 мая 2023 11:34

Здание императорского конного завода в Александрове признали памятником

Его основание относится ко времени царствования Иоанна Грозного
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Инспекции госохраны объектов культурного наследия Владимирской области

фото Инспекции госохраны объектов культурного наследия Владимирской области

Приказом Инспекции госохраны объектов культурного наследия Владимирской области утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание императорского конного завода», которое находится в Александрове.

Основание Императорского конного завода в городе Александрове относится ко времени царствования Иоанна IV Васильевича Грозного. В писцовых книгах XVII столетия в Александровской слободе зафиксировано несколько слободок, в том числе и Конюшенная слободка.

В 1727 году царевна Елизавета Петровна основала в своем владении в Александровской слободе конный завод. В 1761 году по воле императрицы здесь началось строительство комплекса казенного конного завода с каменными и деревянными зданиями и манежем. Строительство продолжалось вплоть до 1775 года, но достройки осуществлялись до 1781 года. В 1817 году Императорский конный завод был упразднен.

Здание Императорского конного завода включает в себя сохранившиеся от первоначального здания, представлявшего собой в плане каре со скругленными углами и ориентированное фасадами по сторонам света, части восточного и южного корпусов. Восточная и южная части каре конного завода – одноэтажные прямоугольные в плане постройки с небольшим подвалом и вторым этажом над восточным корпусом.

От первоначального декоративного убранства здания конного завода сохранились рамочные наличники прямоугольных окон с выделенными замковыми камнями, уступчатые подоконные доски на кронштейнах и П-образные доски – накладки над окнами в угловом ризалите сомкнутого каре.