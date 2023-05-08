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НовостиОбщество8 мая 2023 5:55

Во Владимире пройдет автопробег в честь Дня Победы

Принять в нем участие может любой желающий
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта мэрии

фото с сайта мэрии

9 мая во Владимире пройдет автопробег, посвященный 78-й годовщине Великой Победы, сообщает региональное Правительство.

Автопробег пройдет с 12 до 14 часов. Маршрут: ТК «Лента» - Площадь Победы - Студеная гора - Золотые ворота - Вокзальный спуск - Горячий хлеб — Химзавод.

Сбор участников — 9 мая во Владимире на парковке у ТК «Лента». Приветствуются краснознаменные флаги, портреты (таблички) с изображениями героев-участников войны.

Зарегистрироваться для участия в автопробеге необходимо по ссылке.