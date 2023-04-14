Владимирский филиал Россельхозцентра передал АРДИ «Свет» семена для учебного огорода

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Владимирский филиал Россельхозцентра поддержал воспитанников Ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет», осваивающих азы самостоятельной жизни. В организации сейчас 9 учебных и тренировочных квартир, одна – постоянного сопровождаемого проживания – расположена в Суздале.

Живут ребята в таких квартирах на свою пенсию, совместно ведут хозяйство. Чтобы были свои овощи и фрукты, разбили сад-огород. Под руководством педагогов юноши и девушки выращивают в теплицах огурцы, помидоры, перцы, морковь, баклажаны, редис и разнообразную зелень на салаты. Из собранного урожая ребята своими руками делают заготовки на зиму.

Узнав об этом, руководство филиала «Россельхозцентра» по Владимирской области привезло в подарок комплекты семян различных овощных культур и цветов, чтобы на участках было еще и красиво. Подаренные однолетние цветочки украсят не только участок в Суздале, но и клумбы во Владимире. Перед каждой учебной квартирой ребята разбивают цветники, а кроме того с 2001 года шефствуют над клумбами у ГДК: высаживают бархатцы, петунии и прочую красоту.