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НовостиОбщество22 марта 2023 10:02

Во Владимире отремонтируют дороги к трем больницам

Работы планируют выполнить к 1 июня
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать дороги к трем больницам во Владимире.

Около 1 километра дороги приведут в порядок на Судогодского шоссе от дома №33а до поворота на дорогу Владимир- Улыбышево-Коняево, где располагается ОКБ.

Еще один километр дороги отремонтируют в районе лечебно - диагностического центра «Медика». В нормативное состояние приведут улицу Вокзальную от Вокзального спуска до улицы Большая Нижегородская.

В Юрьевце давно существует потребность в ремонте автодороги по ул.Гвардейской, ведущей к одной из клиник специализированной медпомощи в Пиганово. Работы планируется выполнить до 1 июня.