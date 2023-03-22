Во Владимире отремонтируют дороги к трем больницам

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать дороги к трем больницам во Владимире.

Около 1 километра дороги приведут в порядок на Судогодского шоссе от дома №33а до поворота на дорогу Владимир- Улыбышево-Коняево, где располагается ОКБ.

Еще один километр дороги отремонтируют в районе лечебно - диагностического центра «Медика». В нормативное состояние приведут улицу Вокзальную от Вокзального спуска до улицы Большая Нижегородская.

В Юрьевце давно существует потребность в ремонте автодороги по ул.Гвардейской, ведущей к одной из клиник специализированной медпомощи в Пиганово. Работы планируется выполнить до 1 июня.