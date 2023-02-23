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НовостиОбщество23 февраля 2023 7:29

Владимирцам рекомендуется сделать прививку от клещевого энцефалита

А вот прививаться от гриппа уже не актуально
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, вопреки ранее появившимся слухам о второй волне гриппа, говорить об этом нельзя. Дело в том, что действительно на смену свиному пришел грипп В, который традиционно приходит под конец эпидсезона, но это совершенно обычное явление.

Санитарные врачи объясняют, что даже если вы сделаете прививку прямо сейчас, стойкий иммунитет от гриппа сформироваться банально не успеет, и единственное, чем она поможет, так это более легким течением болезни, если все же начнете грипповать.

Поэтому в Роспотребнадзоре региона посоветовали владимирцам в плане прививок скорее обратить внимание на грядущий весенне-летний сезон, и привиться от клещевого энцефалита. По словам специалистов, на формирование иммунитета как раз уйдет около двух месяцев, так что майские праздники на грядках и на природе можно будет встречать без опасения.