В Муроме модернизировали центр занятости

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В Муроме состоялась презентация модернизированного кадрового центра «Работа России». В рамках федерального проекта «Содействие занятости» отремонтированы фасад здания и внутренние помещения 1 этажа, обновлена техническая база и выделены специальные зоны. На эти цели направлено 14,5 млн рублей, из них 9,8 млн рублей – из федерального бюджета.

Переоборудованы зал ожидания и приёма посетителей, внедрена система электронной очереди, на входе работают цифровые консультанты, для работодателей выделены современные переговорные и коворкинг.

Изменения коснулись и сотрудников. Теперь они карьерные и кадровые консультанты – основа модернизированной службы занятости. У них полностью оборудованные рабочие места. При помощи платформы «Работа России» создают новую цифровую среду, что значительно упрощает процесс коммуникаций и снимает много бюрократических вопросов.

В 2023 году Владимирская область в числе 17 регионов включена в проект комплексной модернизации: все центры занятости отремонтируют по единому стандарту, в них будет внедрена централизованная модель управления. На эти цели из средств федерального и областного выделено 210 миллионов рублей.