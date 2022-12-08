Владимирский гимнаст завоевал медали на международных соревнованиях

фото из группы Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева

Владимирский спортсмен Тимофей Акиньшин завоевал 3 личных медали международных соревнований на Кубок Олимпийского чемпиона М.Я. Воронина 2022 по спортивной гимнастике в Москве: "серебро" в личном многоборье по программе КМС, "серебро" на вольных упражнениях и "золото" в упражнениях на коне-махи. Тренируют спортсмена Алексей Тикунов и Юрий Королев.

Владимирские гимнасты Алексей Ростов и Илья Заика показали третий результат на перекладине и кольцах соответственно, но по программе соревнований награждали не более двух спортсменов от страны.