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НовостиСпорт8 декабря 2022 10:45

Владимирский гимнаст завоевал медали на международных соревнованиях

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из группы Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева

фото из группы Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева

Владимирский спортсмен Тимофей Акиньшин завоевал 3 личных медали международных соревнований на Кубок Олимпийского чемпиона М.Я. Воронина 2022 по спортивной гимнастике в Москве: "серебро" в личном многоборье по программе КМС, "серебро" на вольных упражнениях и "золото" в упражнениях на коне-махи. Тренируют спортсмена Алексей Тикунов и Юрий Королев.

Владимирские гимнасты Алексей Ростов и Илья Заика показали третий результат на перекладине и кольцах соответственно, но по программе соревнований награждали не более двух спортсменов от страны.