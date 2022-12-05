В Коврове три человека пострадали в столкновении легковых автомобилей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 23.08 21-летний молодой человек, управлявший автомобилем «Киа Рио», в районе дома № 2 «»в» по улице Ватутина совершил столкновение с внедорожником «Рено Дастер», которым управлял мужчина 1986 года рождения.

В результате столкновения пострадали оба водителя, а также 22-летний пассажир «Киа». На место прибыли сотрудники ПСО города Коврова, которые деблокировали парней из этой легковушки.

Как рассказали спасатели, пассажир зажат не был, его извлекли на спинальном щите и осторожно перенесли в машину скорой помощи. А вот у водителя дверь оказалась замятой, вдобавок рулевая колонка придавила ноги. Его пришлось доставать при помощи гидравлического инструмента, после чего также на спинальном щите его извлекли и передали врачам. Обоих парней увезли в больницу.

Что касается водителя «Дастера», то он получил легкие травмы — после оказания медпомощи врачи отпустили его домой.

В настоящее время в Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.