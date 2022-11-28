В Судогде женщина сделала ложный донос, чтобы не платить по кредиту

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Судогодский районный суд 28 ноября вынес обвинительный приговор местной жительнице, которая обвинялась в совершении ложного доноса.

Судом установлено, что после получения уведомления о необходимости оплатить долг, образовавшийся после займа в микрокредитной организации, дама отправилась в полицию и сообщила, что стала якобы жертвой мошенников.

По ее словам, неизвестный оформил заем на ее имя с использованием личных данных женщины. Однако в ходе проверки полицейские выяснили, что на самом деле жительница Судогодского района сама брала кредит, но платить по нему не желает.

Сама женщина вину признала, раскаялась и активно помогала следствию. Поэтому приговор оказался достаточно мягким — суд признал ее виновной и приговорил к 8 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5 процентов зарплаты. При этом наказание было назначено условно с испытательным сроком в 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.