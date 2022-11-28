В Коврове водитель отсудил у мэрии деньги за отсутствующие дорожные знаки

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, мировой суд Коврова рассмотрел гражданское дело о возмещении вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Суд установил, что авария случилась на улице Кузнечной в 2020 году. Причиной случившегося стало отсутствие дорожных знаков «Главная дорога» со стороны улицы Кузнечной и знака «Уступи дорогу» перед выездом на нее, а также нарушение правил дорожного движения водителем легковушки «Шкода Фабиа», которая не уступила дорогу «Ладе Приора».

Истец утверждал, что столкновение произошло по вине Управления городского хозяйства, которое не разместило необходимые знаки, однако суд посчитал, что вина была обоюдной. Поэтому иск удовлетворен частично — с Управления городского хозяйства было взыскано 11425 рублей, а также 55923 рубля 78 копеек судебных расходов.

Решение в законную силу не вступило.