Во Владимирской области 28 ноября коронавирус диагностирован у 22 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 28 ноября лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 заболевших во Владимире, 4 - в Муромском, по 2 - в Гусь-Хрустальном, Гороховецком и Суздальском районах, по 1 случаю в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Меленковском, Вязниковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177552 случая заболевания (49324 сл. в г. Владимире, 19193 сл. в Муромском, 20967 сл. в Ковровском, 6321 сл. в Петушинском, 8585 сл. в Кольчугинском, 10898 сл. в Александровском, 7206 сл. в Юрьев-Польском, 15722 сл. в Гусь-Хрустальном, 1731 сл. в Судогодском, 3559 сл. в Собинском, 1941 сл. в г. Радужный, 5780 сл. в Киржачском, 4039 сл. в Камешковском, 3268 сл. в Гороховецком, 4542 сл. в Меленковском, 6006 сл. в Вязниковском, 6175 сл. в Суздальском, 2295 сл. в Селивановском).